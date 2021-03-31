台北凱撒、新北農業局聯名推出 珠蔥食憶無菜單料理

大地回春，些許的暖意與陽光讓珠蔥水嫩多汁且甘甜軟嫩，此刻正是品嚐珠蔥的最佳時節。台北凱撒大飯店與新北市農業局繼去年合作推出口碑爆棚的珠蔥料理後，今年春季再續前緣，聯名推出「珠蔥食憶無菜單料理」，活動時間至五月底，從經典的珠蔥烘蛋、珠蔥炒臘肉到創意的珠蔥酥餅，都能讓大家享受到珠蔥料理迷人多變的新風貌。

「食憶無菜單料理」是台北凱撒大飯店王朝餐廳去年底甫推出的台式澎湃懷舊美味饗宴，是平日商業午餐的新選擇，每位只要520元(兩人成行，依人數提供主菜道數)，亦是飯店首度推出價格如此平易近人的隱藏版美食。其中包含了黃油玉米雞、油蔥白玉鱸魚磚、菜圃蛋…等讓人魂牽夢縈的招牌菜色。

每一口都是能勾起無限回憶的家常滋味，搭配可無限續碗的的古早味主食：芋香十足且湯頭濃郁的芋頭米粉湯、肉嫩粥香的鹹粥以及帶有鹹甜迷人風味的滷肉飯。這一季主打平溪產地的高品質珠蔥入菜，首推「黃油玉米雞佐主廚特製珠蔥醬」、「家常珠蔥烘蛋」與「珠蔥炒臘肉」，建議另外加購不可錯過的珠蔥創意點心「奶香珠蔥火腿司康」與「金牌蘿蔔絲珠蔥酥餅」。台北凱撒大飯店王朝餐廳主廚王裕賢表示，平溪珠蔥爽口風味，尾韻帶有淡淡甜度，讓人愈吃愈上癮，目前「珠蔥食憶無菜單料理」的訂位已達八成滿，想要嚐鮮的民眾請盡快訂位！

為與新北市農業局一起力挺平溪小農，結合時下流行「產地餐桌」的概念聯手舉辦了以平溪珠蔥為主題的旅遊團「螢光秘境‧蔥滿幸福」，這一日的平溪私旅行，除了可以體驗親自下田摘採翠綠珠蔥、感受山林之中螢火蟲點點螢光的浪漫秘境…等，一系列探索台灣平溪無限魅力的行程，壓軸登場的是品嚐台北凱撒大飯店國宴團隊的珠蔥外燴料理，「蔥滿幸福大拼盤」、「珠蔥臘味珍珠飯」、「珠蔥燉金雞」、「珠蔥玉露海上鮮」…等珠蔥主題的海陸盛宴，用不同的肉品完美的襯托出珠蔥清新迷人的風味！平溪小鎮的山林美景加上珠蔥的美味饗宴絕對會帶給大家「蔥」滿幸福的旅遊體驗！詳細活動報名請洽平溪區農會。