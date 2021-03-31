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舞動塞維亞 飛向幸福 應許終身情定理想大地

By 台灣英文新聞
2021/03/31 16:11
舞動塞維亞 飛向幸福 應許終身情定理想大地
舞動塞維亞 飛向幸福 應許終身情定理想大地

您曾經幻想過擁有一場難忘的歐式異國婚禮嗎？花蓮縣110年集團結婚即將移師於「理想大地渡假飯店」辦理，迄今已27屆，今年春季、秋季集團婚禮將於5月16日- 5月17日 及10月3日至10月4日溫馨登場，在被縱谷風光環繞、與歐式雋永建築特色的唯美景緻下，由縣長徐榛蔚見證新人們的愛情，飯店同時準備繽紛彩色造型氣球給每對新人，象徵對新人的幸福宣言及祝福，還有舞團在偌大的塞維亞草原上，舞動優雅的華爾滋為「飛向幸福」儀式畫上句點。

愛戀花蓮幸福一生，甜蜜暢遊應許之河

理想大地擁有萬坪草原、及全台唯一飯店內2.2公里景觀生態河道進場婚禮，飯店同時連續蟬聯三年台灣最美飯店美譽，每個角落都是一幅揮灑恰到好處的美景，優美的旋律中，在塞維亞大草原喜迎新人進場。每對新人均可獲得萬元以上成家禮，理想大地提供特別獎項給現場摸彩，獎項包括翡翠藍寶對戒、跳島三天兩夜蜜月旅行，理想大地蜜月套房、總理套房等祝福好禮，此外，有以木板雕刻結婚書約的創意結婚證書，象徵雋永與幸福一生的永恆收藏。

夜間，飯店特別安排熱情爵士夜After Party，新人和親朋好友延續大婚日的歡樂時光，搭乘浪漫應許河道的遊艇，在夜的寧靜中，欣賞點點的浪漫星空，施放天燈祈願新人攜手幸福、愛戀飛升，為大婚日畫下完美句點。

享受花蓮最純淨的風情，一生中最美的回憶

為讓新人充分體驗花蓮在地風情，婚禮隔日（5月17日、10月4日）帶領新人暢遊花蓮賞鯨半日遊、花蓮知名景點巡禮等，留下深刻且難忘的回憶，並贈送給每對新人花蓮名特產，在充滿歐式庭園風格的城堡中舉行浪漫婚禮，迎接人生中最重要的時刻，並接受來自縣長、理想大地及親友們的祝福。更多資訊請見官網，Facebook搜尋「花蓮理想大地渡假飯店」粉絲專頁，或電洽02-2658-8181、03-86-56789。

更新時間 : 2021-03-31 19:30 GMT+08:00

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