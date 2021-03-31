【我回來了】川普新網站上線 自吹自擂遭諷老王賣瓜

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日前放風聲將東山再起的美國前總統川普，終於以全新個人網站重回世人眼前，但網站充斥著川普的豐功偉業，卻對其爭議醜聞隻字不提，外媒諷，根本是改寫了這位前總統的「驚人政績」。

在各大社交軟體紛紛以煽動國會大廈暴動為由封鎖或禁用川普帳號後，失去個人舞台的川普就亟欲找回自己的場子。這位風格鮮明的前總統，將透過新網站45office.com（意指美國第45任總統）與廣大支持者互動，持續推動其「美國優先」倡議，致力為美國人帶來啟發，打造真正的美國文化。

衛報報導，網站的核心是一篇川普的在位大事紀，洋洋灑灑885字，吹捧有餘，檢討不足。文章以誇大口吻宣稱川普推翻了政治王朝，打倒了「華府建制派」，戰勝了所有「根深蒂固的權力結構」。

經濟成績方面，文章說川普帶來了史無前例的經濟成長、創造了大量工作、促升薪資收入，卻未提美國在新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊下迎來了股市大崩盤。至於美國頗受外界詬病的防疫表現，更被粉飾為在川普「迅速果斷」因應下，獲致了成功。

文章沒說的是，川普的確辦到了美國史上的諸多「第一」，包括成為第一位被國會兩度彈劾的總統、是百年來首位兩次大選皆輸掉普選票的總統，更是第一個任內就遭臉書與推特禁用帳號的總統。

儘管此一新平台流於歌功頌德，但川普對共和黨的影響力仍不容小覷。川普雖連任失利，卻暗示過可能會再戰2024。他也開始對黨內有望擊敗當初在大選時對他不忠、不願為選舉舞弊背書的議員候選人，表達支持。

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