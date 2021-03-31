清明、兒童節來這裡！「2021桃園彩色海芋季」登場　8種顏色海芋限時綻放中

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）清明、兒童節４天連假想好去哪玩了嗎？快來趁著好天氣來「2021桃園彩色海芋季」賞花吧！今年花季從3月27日起至4月11日止，為期16天，在大園溪海休閒農業區舉辦，5.9公頃的花海，一共展出6萬株共8種顏色的彩色海芋、2萬株的百合及20萬株在地花農生產的草花，其中特殊的紫色及黑色海芋打破一般人對花卉的想像。

「2021桃園彩色海芋季」是部桃事件群聚後桃園的第一場大型活動，預估將吸引超過75萬人次參加，首日就吸引近10萬人次參訪。今年以「海洋奇芋記」為主題，規劃7大海洋裝置藝術座落於花海中，並開放海芋拍照區，吸引遊客拍美照打卡。

桃園市長鄭文燦指出，彩色海芋季的活動現場設有桃園特色文創、小農攤商、療芋市集及花屋市集，大園是花卉的主要產地，小盆栽跟盆花品質都非常優良，歡迎遊客賞花之餘，也可以購買回家療癒身心。

在大眾交通方面，海芋季活動場地離青埔很近，民眾可從青埔機捷A18站搭乘接駁車過來，周圍有許多農場及主題餐廳，農遊共餐都非常方便；喜歡團體出遊的民眾，市府也與旅行社合作推出農遊專案，目前雄獅旅行社已組50團要來參觀，反應相當熱烈。



市府副秘書長邱俊銘表示，2021彩色海芋季活動橫跨三個週末，週週安排精彩活動，例如28日的闖關活動「愛的海海任務」，以趣味遊戲推廣海洋教育。第二週將有與在地青農合作的「花訴心藝」、海洋知識綜藝挑戰「求愛大作戰」，接受知識挑戰的民眾，將有機會獲得功學社提供的腳踏車。活動期間還有樂團、泡泡家族精彩演出，在花海中享受夢幻的表演藝術，平日也開設手作DIY課程，由溪海職人教導用自然妝點生活。



農業局長郭承泉表示，有鑑於往年彩色海芋季觀展人潮屢創新高，提醒欲前往活動會場的民眾，可先參考臉書的交通懶人包，並於出門前留意桃園彩色海芋季活動官方臉書粉絲團或彩色海芋季活動官方網站公佈的「人流警示燈號」，掌握會場最新資訊。

另外，配合中央疾病管制中心的防疫規定，請民眾務必做好個人衛生與防疫措施，保護自己也保護他人。