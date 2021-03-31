母親節保養夯　醫美醫師推薦各年齡媽媽的保養術

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一年一度的母親節即將到來，是否準備好完成媽媽青春不打烊的心願呢?不少女性婚後面臨家庭與事業兩頭燒，常忘了經營自己的外貌與生活。在成就他人的同時，別忘了是時候審視自己的外貌、犒賞自己的辛勞，不讓時光成了邁向幸福的絆腳石！快來看看醫美整形外科診所院長何于甄分享不同年齡層的醫美經典療程。

慢調肌齡─電音波拉提

適合年齡：30～65歲。

相信不少人年過25歲便可感受到肌膚逐漸鬆弛、細紋慢慢浮現的困擾，隨著年紀增長，更易失去少女般的緊緻肌膚。電音波拉提是運用無線電波或超音波穿透皮膚層的原理，達到改善肌膚鬆弛與治療皺紋等效果。由於是非侵入式的療程，在恢復期上縮短的比較有感，是許多媽媽定期性的保養之道。

揮別疲憊感─眼袋手術

適合年齡：40～65歲。

眼袋常見於40歲以上的中老年人，其成因多為因年紀老化、眼眶隔膜鬆弛，進而導致脂肪往前、往下凸出。臉部老化如何看？許多人看的就是眼睛下方這鬆弛的袋子。換句話說，少了眼袋，視覺上也會年輕不少！手術類型分為內開型與外開型眼袋手術，前者適合眼下皮膚緊實的族群，後者則適合眼下皮膚缺乏彈性的熟齡患者。

改善凹陷衰老─微整／自體脂肪補臉

適合年齡：35～65歲。

膠原蛋白流失，似乎是時間流逝不得不面臨的問題。改善的方法可考慮使用微整針劑來做局部填充，進而豐潤臉部。對於較少嘗試醫美方法的民眾，人體可吸收的玻尿酸是不少人的入門試金石。但對於有些經驗、又有全臉填補需求的姐姐們，不妨可以考慮「自體脂肪補臉」療程。一來相對經濟、持久性較高，二來也能在豐盈臉部的同時，減少部分脂肪，不失為一舉兩得之道。

告別胸部萎縮下垂─隆乳手術

適合年齡：25～45歲。

許多媽媽在產後就面臨了胸部萎縮下垂的困擾，即便再年輕，生娃的同時也只能感嘆「不復當年」。想要找回自然、圓挺的胸型？隆乳手術不失為一生「奶」之道。隨著科技的進展，現已有標榜「躺著圓盤、站著水滴」、宛若自然胸型的義乳材質，也可搭配自體脂肪補脂，讓整體視覺更自然飽滿，追求自然胸型的媽媽，不妨可以考慮，讓自己也能有重返產前曼妙身材的好選擇！

在羅列變美清單的同時，醫美整形外科診所院長何于甄也提醒，要尋找經驗豐富與技術優良的的執刀醫師，另在手術前應充分與醫師溝通，並選擇在有專科麻醉醫師全程照護的醫療院所進行手術；如此，才能在安全、安心的情況下使手術效果達到預期的理想狀態。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49549/

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