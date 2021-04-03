〈時評〉中國「侵犯人權斑斑劣跡」的現在進行式與未來式

圖為2020年10月1日維吾爾族民眾在土耳其手持標語，抗議中共在新疆的種族滅絕暴行（美聯社圖片） 圖為2020年10月1日維吾爾族民眾在土耳其手持標語，抗議中共在新疆的種族滅絕暴行（美聯社圖片）

瑞典的H&M、美國的Nike、德國的Adidas等國際知名體育用品與服飾品牌，因曾表態抵制新疆血棉花，頃遭老羞成怒的中國「抵制」；中共新疆黨委宣傳部副部長徐貴相更搬出「美、英、法、德⋯歷史上侵犯人權的斑斑劣跡」做類比，以示天下烏鴉一般黑。

不錯，簡單回顧起來，今天高舉自由民主人權大旗的許多國家，對自己人或外人，當年確實幾乎都曾有過或多或少的，不是個別零星而是對龐大族群的不光彩黯黑歷史──美國在1862之前，有兩百多年的黑人奴隸制度；實行百年的黑白隔離藩籬政策，才由1968的民權法案打破。英、法十七、八世紀在亞洲、非洲、美洲、大洋洲有惡名昭彰的殖民史，二戰後，各殖民地已先後紛紛獨立自主，英、法除了放手，那敢宣稱昔日的殖民地是「神聖領土不可分割的一部分」？

二戰前及二戰期間，曾是德國希望與驕傲的納粹，二戰後，德國已將其視為恥辱的印記；今天的德國，替納粹護衛辯解是會被入罪的；1970年12月，威利•布蘭德以西德總理身分訪問波蘭時，在紀念抵抗納粹而死難的華沙猶太區起義紀念碑前，不但獻上花圈致敬，還下跪（被稱作「華沙之跪」）默哀。

所以，中國懂得說嘴「美、英、法、德⋯歷史上侵犯人權的斑斑劣跡」，卻不懂得，這些曾經誤入歧途的國家，是知恥的，是懂得反省改過的，是願意讓「侵犯人權的斑斑劣跡」成為「過去式」的！

相形之下，中國「侵犯人權的斑斑劣跡」，在時間上，不僅沒有成為「過去式」，還是「現在進行式」；在程度上，不僅沒有改善的跡象，還顯然有每況愈下趨勢──

在人權組織「自由之家」針對全球二百個左右國家和地區人民之政治權利和公民自由的狀況進行的「世界自由度」評比調查中，中國在滿分100的2016～2021得分分別是末段班的16、15、11、11、10、9（台灣則是前段班的89、91、93、93、93、94），每況愈下的趨勢一覽無遺！

而「現在進行式」的香港限縮人權、維吾爾族集中「再教育營」、摘取器官、強迫絕育與種族滅絕等，侵犯人權的規模、恐怖血腥與泯滅道德人性程度，都是中國這個「文明古國」令人髮指的不文明罪行！

（作者為新竹教育大學退休副教授）