美國務院年度人權報告：台媒遭中施壓　記者誹謗刑法論處應檢討

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）美國國務院30日公布最新年度的人權報告書，該報告以六大議題解析台灣，並指出台灣記者面臨網路霸凌及誹謗的刑式訴訟威脅，且在中國台企的旗下媒體也加入施壓記者，這份報告書裏，官員的重大貪污議題也是關注焦點。

本報告書以尊重人類尊嚴、公民自由、政治參與、政府貪污與透明度、政府對人權調查的態度，歧視及勞工權益這六大面向來解析台灣現況。台灣整體表現良好，言論自由度高，個人與獨立媒體發聲皆未受限制，然報告中提出，誹謗與公然侮辱以刑事罪論處，讓台灣記者執行勤務相對沒有保障，雖然法院往往以無罪判決論處，但報告仍表達關切，並且提及部分媒體面臨內容與自我審查的疑慮。

報告指出，誹謗與公然侮辱在台灣都屬刑事罪論處。台灣記者面臨網路霸凌的同時，亦有妨礙名譽刑事訴訟的威脅。目前法律條文允許受媒體負面報導的當事人，對記者與媒體單位提出妨害名譽刑事及民事訴訟。記者被論處妨害名譽刑事罪的案例雖鳳毛麟角，然部分法律學者與非政府組織仍呼籲當局，誹謗當只以民事罪論處。報告以2019年7月旺旺中時媒體集團提告英國金融時報（Financial Times）駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）妨害名譽為例，台灣國家通訊社中央社（NCC）也因引述報導而連帶遭提告。後因旺旺中時撤告而以不起訴處分結案，仍引發社會關注。

除此之外，報告指一些與中國有生意往來的台企旗下媒體有新聞自我審查的情況，非中國友好的台媒可能因抨擊該國政策而受懲罰，旗下記者也可能面臨限制入境。而台灣記者的通訊設備與電腦，也是中國網路攻擊的目標之一。報告提及，中國以商業利益要施壓部分媒體在中國的母公司，進而影響運作，如反中言論的箝制，以及不得在有反中立場的媒體平台投放廣告。報導更舉中天新聞撤照事件為例。中天與所屬的旺旺集團被指控「受中共遙控指揮」，NCC的撤照決定是否有政治目的，執政黨與被反對黨各有說法，報告則認為並無可靠依據指出台灣政府在限縮新聞自由。

與此同時，中國部份的人權報告書中顯示，詞彙「台灣」及相關意象如旗幟，分別在線上遊戲或電影中受到審查，並且仍有需多政治犯在獄中或被拘留，其中包含以顛覆國家政權罪入獄的台灣人權運動者李明哲。

在貪污腐敗議題部分，報告直指，台灣現有法律對官員貪污以刑罰論處，並大致有效地被當局執行。而去年傳出多起官員貪污事件，共有9位高階官員、59位中階官員、75位低階官員與18位民意代表因貪污罪被起訴。報告列舉去年1月前交通部長郭瑤琪貪污受賄案件，最高法院維持其有罪之判決；現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇及前立委徐永明因涉嫌收賄，於去年9月遭台北地檢署起訴。報導也引述法律學者及政界人士說法，司法部門不夠獨立，對政治人物的調查有政治動機。監察院作為獨立調查的機構應負起彈劾官員不法行為的責任。

對於美國務院人權報告中提及台灣的事項，外交部31日回應，我國政府一向重視國民人身自由、言論自由等基本人權的保障，已經將該報告中所提到的各項議題，轉請國內相關主政機構參考，後續也會協同相關部會向美方說明。