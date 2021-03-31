國際知名燃燒與推進專家楊威迦院士　成大演講籲「讓科技帶動整體國家安全」

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）國際知名燃燒與推進工程領域專家，現任美國喬治亞理工學院航空太空工程學系William R. T. Oakes講座教授暨系主任，同時也是我國中央研究院院士楊威迦院士30日受邀至成大進行「數位時代的工程設計、創新與實踐」講座。

2019年獲頒成功大學榮譽博士的楊威迦院士，致力推廣航太推進和動力技術發展，曾協助美國太空總署解決引擎之燃燒不穏定現象而聲名四播，以多項成就獲選美國國家工程院院士，也獲頒推進界最高榮譽馮卡門航天講座獎von Karman Lecture in Astronautics Award，且獲選為目前台灣唯一工程背景之中央研究院院士，此次蒞校演講可說是帶給成大學生們非凡的意義。

配合中央政策國防自主國艦國造國機，成大辦理一系列講座於30日下午在成大未來館三樓進行，由成大校長蘇慧貞與校內、外多位貴賓和校內學生一同參與。

蘇慧貞致詞時表示，期待這一場學術理論跟實務技術的對話，除讓在場師生吸取楊院士研究經驗之外，也藉由綜合座談能激盪出工程與人文、學術與實務的火花。

楊威迦院士在演講中指出，工程科技發展與人類生活密不可分，綜觀世界文明發展歷史無一不跟重息息相關，小至上古時代人們打製的石器、蓋茅草屋，發展到民生工程，再到現今的AI技術都是工程發展的一環，特別是近年經常被提及的國防科技。

楊威迦院士說，人類的需求創造工程，而工程改變整個人類社會歷史的演進，在這個資訊化、科技化，追求效率的時代裡，他認為未來應朝工程設計創新、先進製造技術、資訊網路化、經營有機管理來發展，此外以台灣整體國家發展現況，人口少子化現象伴隨著高齡化社會的演進，所以勢必以科技帶動整體國家發展及安全。

人才與知識是科技發展的基礎，成大為全國學術重鎮，無論在專業人才培育訓練、學術研究的發展皆已成為國內科技開發相關重要量能科技發展關鍵推手之一，透過本次演講讓現場師生更了解到工程發展與日常生活的重要性，接續的綜合座談也激盪工程學術與專業實務的火花。