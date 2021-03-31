宜蘭力麗威斯汀知味西餐廳 全新改裝 行政主廚鄭元欽推出地中海主題料理

宜蘭力麗威斯汀度假酒店斥資上千萬進行旗下品牌餐廳「知味西餐廳」，並由行政主廚鄭元欽親自主持知味西餐廳改裝及新一季的菜色。不同於一般自助餐澎湃為主，知味西餐廳以精緻套餐方向為設計重點，採用在地食材以國際美食技術烹飪。此次改裝後有三大重點：1.餐廳動線升級，餐廳席次增加至150席。2.餐廳空間擴大，增加30多道主打季節美食。3.運用宜蘭在地食材展現地中海美食季料理特色。並推出餐飲優惠專案，宜蘭縣民四人同行至知味西餐廳用餐6月30日前加碼贈下午茶套餐，讓饕客們盡享精選美食佳餚。

精緻型Buffet控朝聖新據點 知味西餐廳以套餐基礎呈現精緻路線

知味西餐廳將原窗邊走道加入室內空間，整體環境擴大提供更加舒適的環境及餐點選擇，讓遠道而來的賓客享有更舒適的空間坐下來好好大啖美味。由行政主廚鄭元欽領軍籌備，餐點部分增加近30多道人氣美食，運用宜蘭在地食材，以Westin的品牌餐廳〈Seasonal Tastes 知味西餐廳〉健康活力Super Food的概念，加上套餐的基礎來呈現與眾不同的Buffet精緻料理。除了既有的生魚片區、冷盤區、生菜沙拉區、湯品區、現切區、熟食區等，午、晚餐時段超過50道主菜料理可選。其中甜點區及主題料理成為饕客用餐新亮點，一字排開的法式精緻甜點，融入專業職人精神與法式甜點的浪漫繽紛，帶來全新細緻的味覺享受。行政主廚鄭元欽親自規劃每季菜單，隨著時序進入春夏，餐檯上的主題料理也呈現多元變化，讓您盡享異國四季繽紛料理。

融匯歐亞非地中海國家文化 帶著味蕾環遊地中海

全新改裝知味西餐廳運用新穎的爐烤技藝，自即日起推出全新地中海主題料理。融匯歐、亞、非，地中海國家文化為軸線，薈萃各色風情料理，將天然原味佐辛香料點綴，選用當令食材，推出各式美味逸品。地中海料理以橄欖油、各式新鮮蔬果、海鮮、優格和堅果類為主要食材，囊括希臘、西班牙、義大利幾個南歐國家、亞美尼亞、土耳其及北非摩洛哥等各國具有特色的當地料理，進到知味西餐廳顧客可以一次盡情地享用這個已登錄為世界無形文化遺產的地中海飲食。本季地中海主題料理更是以地域稀有性及健康性為主打推出獨有特色菜，如：希臘牛肉千層派、希臘香芹烤魚、亞美尼亞雙肉堡、摩洛哥國民美食-燉鷹嘴豆…等，即便不出國，饕客仍可帶著味蕾跨界玩差異，盡情玩轉歐亞非三洲!

行政主廚鄭元欽主廚歷經文華東方等國際知名品牌飯店，來到宜蘭後發現感受宜蘭的熱情有如地中海國家般的熱情，因此帶領廚師團隊運用各項台灣在地食材展現地中海各國風情特色，有如輕鬆徜徉蔚藍海岸，品嘗土耳其風格燒烤Kebab的雞肉串、義大利香料烤雞、馬賽茴香鮮蝦、法式鮮蔬雜燴、西班牙紅花海鮮飯等。地中海料理特色採用健康烹調手法，演譯一道道鮮甜海味，特殊細膩的口感，令人回味無窮! 全新知味西餐廳大面的落地窗自然呈現空間的明亮度，光線從一面雄偉的落地窗外傾洩進來，同時強調精緻餐飲元素，讓人身心舒暢，在這開放感四溢的空間裡細細品嘗主廚精心準備的地中海料理，不僅豐富您的視覺、打動您的味蕾，帶領您暢遊世界美食地圖。

改裝優惠回饋鄉親 設籍宜蘭鄉親好友們享四人同行加贈下午茶

知味西餐廳全新改裝美味再加碼，為了回饋宜蘭在地鄉親的支持，推出好厝邊限時優惠，即日起至6月30日前，凡設籍於宜蘭縣、身分證為G開頭及宜蘭地區公司行號名片，享四人同行使用晚餐，再送四客日式下午茶! 吃美食也要做公益，宜蘭力麗威斯汀邀您一起挽袖捐熱血，4月30日及5月1日活動期間至宜蘭市五穀王廟捐血，即可獲得知味西餐廳500元平假日晚餐券。另外身為啤酒控的您更不能錯過，咖啡酒吧營業期間天天狂享Happy Hour買一送一優惠，讓您盡享微醺度假生活!