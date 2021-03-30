【台帛攜手抗疫】蔡總統宴請帛琉總統伉儷　惠恕仁：帛琉開放台灣旅客觀光「幾乎零風險」

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帛琉總統惠恕仁3/28抵台灣訪問5天 4/1返國親身體驗「台帛旅遊泡泡」流程

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）總統蔡英文今天(3/30) 接見帛琉總統惠恕仁時表示，非常推薦台灣民眾到帛琉旅遊，也期待有機會能再去訪問。惠恕仁當場邀請蔡總統不久的將來再到帛琉訪問，蔡總統說：「一定的」。

總統蔡英文（右）30日在總統府會見帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）（左2）時表示，非常推薦台灣民眾到帛琉旅遊，也期待有機會能再去訪問。惠恕仁也當場邀請蔡總統在不久的將來再到帛琉訪問。中央社

蔡英文總統今（30）日晚間在臺北賓館宴請帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷，表達誠摯歡迎。圖/總統府

司儀逐一介紹與宴賓客 (圖/總統府)

圖/蔡英文官方臉書

台帛旅遊泡泡4月1日啟動，蔡總統今天 (3/30) 下午在總統府會見率團訪台的惠恕仁伉儷，總統府特別直播蔡總統在門口迎賓的畫面，與接見過程。

蔡總統致詞表示，這是惠恕仁上任後首度出國訪問，也是台灣在全球爆發疫情以來，第一次接待外國元首，這是中華民國台灣與帛琉合作歷史性的一刻。

總統說，4月1日台帛旅遊泡泡就要首航，在疫情挑戰之下，這個安全旅行圈的模式，不僅兩國人民很關注，全世界也在看；很多台灣旅客很期待到帛琉觀光。

蔡總統表示，她很高興今年1月與惠恕仁總統視訊通話討論到旅遊泡泡事宜，在短短2個多月可以在總統府接待惠恕仁與訪團貴賓；她知道惠恕仁有個目標，就是希望每年造訪帛琉的台灣旅客可以達到10萬人次，相信透過台帛旅遊泡泡，將會開始朝這個目標前進，也會一起告訴全世界，在疫情過後，安全的旅遊模式是可行的。

總統表示，她訪問過帛琉，對當地海洋景觀、傳統文化以及保護生態的決心有很深刻的印象，非常推薦台灣民眾到帛琉旅遊，也期待有機會能夠再去訪問帛琉。

蔡總統說，推動觀光的同時也必須繼續確保防疫；過去一年，台帛兩國攜手對抗疫情，包括台灣官方、民間捐贈醫療物資，還有新光醫院團隊提供協助，一起維持帛琉零確診的好成績。

總統提到，從防疫到觀光，都說明了台灣和帛琉長期互相信任，建立出可靠的合作模式，展望未來，不論在醫療、能源、教育、海洋安全或是南島文化的合作上，一定也能寫下更多成功的故事。迎接後疫情時代，台灣跟帛琉將會緊密往來，一起實現更好的未來。

惠恕仁致詞表示，很高興到台灣，感覺就像自己的第二個家，非常自在；恭喜台灣成功防疫，帛琉一直很努力希望可以仿效台灣，包括適度的邊境管制措施，希望能向台灣多學習。

他表示，歡迎台灣旅客到帛琉玩，之前美國派專家團到帛琉考察，根據專家指出，帛琉因為開放台灣旅客觀光而染疫的風險是400萬分之1，幾乎是沒有風險。

惠恕仁說，透過這個特殊的旅遊廊道計畫，相信一定可以讓本來已經很深厚堅實的關係更上一層樓，也提升人與人之間的交流。聽說首航的航班都已經訂滿，希望之後每一班也都是滿的。歡迎所有台灣人到帛琉旅遊，更期待蔡總統可以在不久的將來親自到訪，希望很快可以成真。

蔡總統下午會見惠恕仁伉儷，總統府首次啟動5個直播鏡頭，從門口迎賓、敞廳、晴廳等的行徑路線與接見畫面全都入鏡。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統依照外交禮儀，親自至敞廳迎接友邦總統，並一路步行至晴廳進行會談。總統府的直播特別出動多角度攝影機，在不影響動線的情況下，盡可能將所有儀節呈現，表達對友邦元首的歡迎，以及對台帛邦誼的重視。

陪同惠恕仁到台灣訪問的美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）並未出席下午蔡總統的接見，中央社引述張惇涵說，這是兩國元首與政府官員會談，基於外交禮儀，美國駐帛琉大使並未進總統府，但會出席蔡總統晚宴。

總統蔡英文30日在台北賓館宴請帛琉總統惠恕仁，晚宴開始前，蔡總統親自於台北賓館洋館大門迎接惠恕仁伉儷。（總統府提供）中央社