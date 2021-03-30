【林地淘金！】台灣發現頂尖食材白松露原生種　林業試驗所預估：8年栽培完成•10年內可量產

更新時間: 2021-03-30 22:59

首次發稿: 2021-03-30 21:17

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 林地也可以淘金？當然，臺灣也有世界頂尖食材白松露！被譽為餐桌上的鑽石，松露是世界珍饈，尤其白松露更為珍貴，國際價格約在每公斤7萬5000元左右。

林試所30日召開「小西氏石櫟松露」記者會，發布已經完成小西氏石櫟松露的人工培植技術，連同深脈松露都將在8年後產出子實體。中央社

繼2019年春天發表費時數年找到的台灣原生種白松露深脈松露，農委會林業試驗所今天(3/30) 召開記者會，再發表該所完成另一項台灣原生種白松露小西氏石櫟松露的人工培植技術，連同深脈松露都將在8年後產出子實體。

2019年春天，林試所發表費時數年，終於在2017年於南投溪頭地區油杉根圈土壤找到的台灣原生種白松露深脈松露，共找到10幾顆，並展開人工培植技術的開發。

中央社報導，從2014年起，林試所森林保護組就投入台灣原生種松露的發掘，陸續找到5種，包含台灣腔塊菌、深脈松露、雲杉松露、小西氏石櫟松露及台東松露。

林試所森林保護組研究員傅春旭今天宣布，已經完成小西氏石櫟松露的人工培植技術，預計8年後可栽培成子實體，10年後可以量產，意即像義大利一般，可在市場上買到松露產品。

他並說，之前發表的深脈松露，已有業者完成技轉，具備菌絲培養的人工技術，並能保存菌株；目前業者進一步嘗試要栽種出松露子實體，這家業者已在南投魚池找到海拔600多公尺、占地10多公頃的地，預計8年後可以產出子實體。

小西氏石櫟松露子實體直徑最大可達3cm，目前為臺灣第二個正式發表的原生種白松露。由於菌絲培養生長的速度相當快速，小西氏石櫟松露應用於食品工業的前景看好，繼108年首次發表的深脈松露，讓臺灣白松露產業發展再露曙光！



林試所在新聞稿指出，107年小西氏石櫟松露發現於高雄六龜研究中心的多納森林中，寄生在小西氏石櫟根圈土壤上，「小西氏石櫟松露」即是以首次發現的宿主命名。

小西氏石櫟為臺灣原生樹種，果實是松鼠的主食。其果實造型可愛，常被比作知名電影冰原歷險記中松鼠追逐的療癒橡實，製作成的項鍊、鑰匙圈等飾物令人愛不釋手。

小西氏石櫟松露發現以來，林試所以發現地多納林道為中心，陸續前往高雄、屏東、臺東等相同海拔的山區進行更深入調查。歷時一年多田間調查，皆無功而返。

直到109年於地理氣候條件相近的臺東利嘉林道長尾尖葉櫧林地，發現小西氏石櫟松露第二個生育地，陸續挖出大小不一的17顆子實體，直徑由0.1到3公分直徑不等。

2018年 (107年) 在林試所高雄六龜研究中心的多納森林挖到小西氏石櫟松露的林試所森林保護組助理研究員林介龍說明，要栽植出松露子實體，必須將菌絲掛到松科或殼斗科生長約1年半的苗木根上，接著在生長箱或苗圃觀察1個月左右，此時所用土壤並須經滅菌處理，然後觀察樹根出現膨大，才能確定已經共生、完成接菌，再將接種合成的菌根苗木移植到山上生長。

他並說，隨著松露品種不同，長出的子實體大小也各異，有的直徑才0.5公分，有的數公分。

林試所指出，小西氏石櫟松露 氣味特殊、穿透力強且濃郁芬芳。 經過子實體切片鏡檢、菌株的分離及純化培養，以及基因序列的解序與基因指紋圖譜辨識等，而後 確定為世界首見 的新種。

為了不讓臺灣珍貴的原生種白松露於野外消失，林試所進行小西氏石櫟松露菌種保存工作，致力研發小西氏石櫟松露的人工培養，成功地完成了固態及液態的菌絲培養。

另一方面也進行可能寄主苗木的接種試驗，證實周邊相同海拔的五葉松、二葉松及華山松可與小西氏石櫟松露形成菌根。

目前小西氏石櫟菌種培養技術已開發成功並進行技術移轉，預計未來可寄主苗木種類將以松科及殼斗科樹木為主。

小西氏石櫟松露目前已培育出來的菌絲體，用來接種合成菌根苗木，推估約需要8年的時間來栽培成子實體，預計10年內可望量產。林試所期望能配合政府獎勵造林的輔導政策與青農低利貸款等，在創造林下經濟的同時，也能逐步推進本土白松露的產業化。

林試所所長曾彥學說，白松露要價不菲，每公斤新台幣7.8萬到8萬元，是餐桌上的鑽石；主要產地是義大利、法國及奧地利等歐洲國家，台灣近5年的特殊食用真菌，包含松露，年均進口210公噸；估計台灣原生種有21種（台大找到2種、林試所發現5種），還有10幾種待發現、栽植，未來商機可期。

目前本土松露已有深脈松露首開技術轉移案例，技轉廠商反應熱絡。林試所希望有興趣廠商一同參與臺灣白松露的開發及利用，見證臺灣松露的發展實力，一起培育出餐桌上的鑽石！