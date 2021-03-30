擺脫凍甲人生 ６招方法不用再拔指甲了！ 擺脫凍甲人生 ６招方法不用再拔指甲了！

【健康醫療網／編輯部整理】一位40歲有糖尿病史的女性，因為工作因素必須穿高跟鞋，長時間站立導致雙腳大拇指趾甲在持續受壓迫下，因而產生凍甲，引發甲溝炎。反覆發生的甲溝炎讓她走路都會痛，加上血糖控制不佳，抵抗力較差，甚至引發蜂窩性組織炎。甲溝炎一發作就需要口服抗生素治療，凍甲問題並未根本解決，讓她相當困擾。書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，凍甲是因為指甲與旁邊甲溝反覆摩擦形成甲溝炎，造成紅腫疼痛，導致反覆性感染或肉芽組織形成。倘指甲周圍老是疼痛、指甲旁邊常常流湯或流血、指甲插入旁邊的肉(皮)的情況時，就要小心凍甲危機，如果免疫力較差，嚴重時可能引起潰瘍，甚至蜂窩性組織炎。

凍甲常見的發生6原因

1.穿不合腳、過緊的鞋子

2.不當的指甲修剪

3.先天性的甲面過寬，

4.因反覆拔除指甲或過度修整

5.因扁平足使大腳趾容易著地，產生壓力磨擦甲床邊緣引發

蔡長祐說，凍甲初期看似問題不大，但未根治的情況下常常復發，讓人困擾不已。臨床觀察，很多凍甲患者為了減緩腳趾疼痛，選擇將指甲修得更短，殊不知可能讓後來長出的指甲更彎曲，容易刺進周圍的皮膚，造成慢性甲溝炎。正確的剪指甲方式，建議洗澡後進行，以平剪方式修剪，不宜剪過短要留白。

量身定做治療方式

蔡長祐表示，甲溝炎依程度有不同的治療方式，除了拔除部分指甲，修剪過度增生的肉芽組織外，也可以透過使用指甲矯正器的方式治療。指甲矯正的原理是利用各類素材(記憶金屬絲線或是膠狀貼片)產生回彈的力量，將捲曲的指甲扳平。醫師評估後依據不同疾病成因，如灰指甲需搭配抗黴菌藥，厚甲需做甲面處理等，再輔以矯正器的治療，一般療程約需3到6個月左右。

護甲6招，養成好習慣

蔡長祐表示，護甲六招，保持指甲健康：

1.勿穿不合腳的鞋子

2.避免激烈碰撞

3.指甲要平剪

4.保濕雙腳，塗抹乳液或足霜

5.指甲周圍皮膚加強保濕，塗凡士林或指緣油，減少硬皮發生

6.每天撥指肉，用手將指肉往外撥，幫助恢復彈性。

蔡長祐提醒，甲溝炎一旦發作讓人苦惱，倘指甲出現不適或異狀時，不要將指甲修剪過短，應尋求專科醫師協助，找出治療方法，擺脫凍甲人生。

（文章授權提供／常春月刊）



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49511/

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