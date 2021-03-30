台灣科技龍頭廣達操刀兩廳院新售票系統　借助大數據轉型藝文產業

歡慶「OPENTIX兩廳院文化生活」將於4月1日正式上線，左起：廣達電腦董事長林百里、文化部長李永得、國家表演藝術中心董事長朱宗慶。(圖/... 歡慶「OPENTIX兩廳院文化生活」將於4月1日正式上線，左起：廣達電腦董事長林百里、文化部長李永得、國家表演藝術中心董事長朱宗慶。(圖/Taiwan News_Lyla Liu)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)兩廳院全新售票平台「OPENTIX」由台灣科技龍頭廣達電腦打造，耗時2年投入5千多萬資金，將於4月1日起正式上線。

OPENTIX售票系統由兩廳院及廣達電腦共同打造，將全面接棒營運17年的兩廳院售票系統，為台灣開啟下一個時代，近5個月的試營運，會員人數已近10萬人，上架節目與活動近700檔。

兩廳院30日舉行正式發表記者會，新平台OPENTIX大大升級原先的售票系統，新增更多節目類別，含表演藝術，視覺藝術，流行音樂等，未來也將提供美術館，博物館，電影院等線上服務，整合藝文文化需求打造新的生活平台，林百里更笑稱，「OPENTIX有望成為藝術愛好者的社群網站。」



「OPENTIX兩廳院文化生活」網站首頁(圖擷取自OPENTIX)

李永得表示，「雖然還沒使用過，但要快去下載以後要買票」，OPENTIX系統大幅度擴充功能，本身有AI智能設計機制，消費者的購買行為能提供更多客觀數據進行分析，以便協助制訂及修正文化相關政策。

朱宗慶宣告，新舊系統將於3月31日全面交棒，從完成民眾購票、團隊售票、售票管理，也將以更智能的即時數據分析來幫助藝文發展，4月1日正式營運後，將持續回應需求和技術導入，繼續提升功能。

朱宗慶強調，未來OPENTIX不只是售票，還會整合表演藝術以外，包含視覺藝術、流行音樂、文創等文化生活，未來在台灣文化藝術各方面整合大數據的據點，也是未來文化生活的入口，更是提供表演藝術發展轉型的重要機會。

林百里分享，10 幾年前來兩廳院看崑曲時，被問科技人為何來看表演，他感到很驚訝，「因為文化是精神糧食，科技是為人類文明服務。」

林百里說，OPENTIX好處在於現在是全台最大的藝術售票網，能蒐集到的最大量的數據提供分析，現在有最多團體跟節目在上面售票，雲端大數據當然是越大越好啊！今天只是起步，下一步為對外開放研究及發展更多服務。