印度台北協會慶祝印度共和紀念日 見證台印友誼強化

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）為慶祝印度共和國國慶，印度台北協會於29日舉辦酒會，並由印度駐台代表戴國瀾致詞，發表對印台關係的看法。

雖然印度國慶日落在每年的1月26日，不過今年因武漢肺炎疫情，延後了在台的一系列活動。昨(29日)晚間印度台北協會在台北君悅酒店舉辦慶祝酒會，立法院長游錫堃、外交部次長田中光、國安會秘書長顧立雄，及國民黨主席江啟臣等重要政治人物皆出席。

印度台北協會會長，同時也是印度駐台代表的戴國瀾（Gourangalal Das）致詞表示，今年國慶日活動雖延後舉辦，仍能反映印度當初成立共和國，所代表的堅毅民主精神。

此外，他也強調很高興能和台灣一同見證印度得來不易的75年珍貴旅程。接下來將有連續長達75週的一系列活動，以向台灣介紹印度的多元面向。

針對印台關係，戴國瀾指出，這次的活動展現了印度與台灣緊密的友誼，也見證兩國之間各個領域的連結正在增強，像是教育、戰略、投資、醫藥與科學技術等。未來印度台北協會將持續推動合作，以發揮兩國夥伴關係的最大潛力。

今年舉辦的酒會不但由原住民族合唱團以跨文化的方式演唱印度歌曲作為開場，還有台大快樂腳舞團帶來表演舞蹈，同時也有充滿特色的傳統印度美食供來賓享用，充分顯示印度台北協會對於這次的慶祝活動高度重視。



印度共和紀念日慶祝晚宴中，與會貴賓與台北市原住民族合唱團合影。(圖／印度台北協會)