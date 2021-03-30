西門子前瞻科技 力助台灣創變再升級

行政院自2017年確立建設國家五大施政目標，其中「智慧國家」和「綠能矽島」兩個目標是加速智慧經濟發展、驅動產業創新轉型、成就台灣發展永續的關鍵。去年初台灣正式迎來5G世代，此劃時代通訊技術的「高速度」、「低時延」、「多連結」等特性，開啟城市基礎建設和交通創新應用的無限可能。此外，為順利完成台灣能源轉型，政府推動再生能源不遺餘力，規劃透過創能、節能、儲能及智慧系統整合，推升台灣成為亞太綠能中心。
台灣西門子總裁暨執行長艾偉先生表示，台灣在全球資通訊零組件供應鏈上相當關鍵，且本身擁有完整產業鏈，相較於全球其他國家，具備發展5G於製造、城市基礎建設各領域創新應用的絕佳優勢；另外，政府以2025非核家園及節能減碳為目標，積極推動綠能政策，著實為台灣在數位轉型和永續發展上奠下良好基石。秉持著與台灣一同成長的承諾，我們期許透過西門子的前瞻科技，協助台灣加速實踐智慧城市、智慧製造與能源永續。
展望2021財年，西門子將持續專注深耕智慧基礎建設、數位工廠、智慧交通等領域，提供前瞻的科技，力促台灣於5G世代的數位轉型、創變升級。
西門子運用工業5G、互聯交通、電網邊緣前瞻科技，於全球發展創新科技與多元應用，分別是：
- 工業5G：5G是徹底實踐工業4.0的關鍵，透過打造企業專屬5G，實踐可靠且實時無延遲的資料傳輸，使工廠的製造生產和內部物流更靈活、高效、智慧和自動化。自德國政府發展和推廣工業5G初始，西門子即參與並給予強力支持，並預計於2023年正式商轉。
- 電網邊緣：電網邊緣主要是將智慧電網、智慧建築、電動車及充電基礎設施、能源生產者等連結起來和互動的平台，進而開創出更多新的商業機會和更多面向的創新應用。電網邊緣的解決方案使建築物、基礎建設和各產業得以透過智慧化的方式優化其能源效率。電網邊緣對於台灣至為重要，有助於加速再生能源的發展。
- 互聯交通：以5G達到數位互聯的道路基礎設施、交通工具和道路使用者，將能夠即時交換資訊，建構出智慧互聯的交通環境，優化城市交通路線與調節運輸流量。駕駛在路上能即時收到事件警報，行經路線交通順暢，可靠無虞的自動駕駛都將成為真實，實現高效安全、便捷舒適的交通生態系。西門子發展出車聯網(Vehicle-to-Everything) 解決方案，提供包括路側及車載的感測聯網設備。