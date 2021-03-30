撒旦鞋含人血惹議　 Nike怒告紐約業者侵權

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）Nike最近人紅是非多，美國饒舌歌手Lil Nas X與紐約品牌MSCHF攜手推出了一款改造Nike球鞋的「撒旦鞋」（Satan Shoes），惡魔符號加上標榜內含人血，氣得Nike一狀告上法院，控其侵權，要求停售。

BBC報導，這款改造自Nike Air Max 97鞋款的黑球鞋，有一枚Nike勾勾logo，鞋身還有五芒星、「路加福音10:18」（Luke 10:18），氣墊部分則宣稱使用了60毫升的紅色顏料與「一滴人血」，由MSCHF會員捐贈而來。一雙要價1,018美元（新台幣29,000元），29日開賣不到一分鐘，666雙全數售罄。

細細推敲鞋款的元素，幾乎都有著聖經典故。路加福音10:18的內容是，「耶穌對他們說：我看見撒旦如閃電般從天上墜落。」對比Lil Nas X最新音樂錄影帶，就有歌者從一支鋼管滑入地獄的情節。此外，666在西方被視為不祥的、代表惡魔的數字，紅底融入人血更是驚悚程度破表，話題性十足。

Nike表示，其並未同意或授權MSCHF設計此款撒旦鞋，此舉已造成混淆，讓外界誤以為是Nike商品，有侵權之嫌，要求廠商下架，且不得使用勾勾logo。針對這款爭議球鞋，部分誤解的民眾，已發起行動抵制Nike，而保守派人士對其宗教比喻也相當感冒，大加撻伐。



（圖／Twitter 用戶 SAINT）