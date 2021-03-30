「2020 Living Lab Project Awards 永續生活實驗室獎」成果發表暨頒獎典禮 國立中興大學奪魁

中鼎教育基金會(CTCI EF)及台灣永續能源研究基金會（TAISE）聯合共同舉辦的「2020 Living Lab Project Awards 永續生活實驗室獎」成果發表暨頒獎典禮，於3月27日(星期六)、假國立臺灣師範大學（校本部）舉辦，共計有107人參與；活動由中鼎教育基金會林裕彬秘書長啟動開幕式，隨後緊接著由各隊展開精彩亮眼的簡報呈現，最後由遠東新世紀沙益民協理及日月光半導體公司經理暨臺灣永續供應鏈協會顏俊明秘書長，代表評審團給予學員整體回饋及建議。

頒獎典禮在中鼎教育基金會董事長簡又新大使的致詞中提醒同學們發揮本身專業領域所學所知，與當前與永續相關的巴黎協定和聯合國的SDGs連結，以實際的行動去回應相關主題；

本次決賽評審團由台達電子工業股份有限公司周志宏發言人暨資深協理兼永續長、遠東新世紀董事長辦公室沙益民協理、日月光半導體製造股份有限公司部經理兼社團法人台灣永續供應協會顏俊明秘書長、資誠永續發展股份有限公司林敬恩副總經理，共計4位業界知名永續專家，公平客觀評比出本屆優秀隊伍。此外，活動場外還設置各組的海報展覽，也讓一般大眾有機會一覽參賽組別的專案及成果，進一步認識永續生活的概念。

經過評審團激烈討論及綜合評比後，由國立中興大學的茶裡包朗團隊奪得本屆活動第一名！第二名則是來自國立聯合大學的SODA-TTH團隊及國立高雄科技大學的地方媽媽需要孝子團隊，第三名為國立中興大學的WEneEd團隊、南華大學的自然也可以團隊及國立臺灣大學的DieSon人體空氣清淨機團隊奪得，中鼎教育基金會董事長暨台灣企業永續研訓中心理事長簡又新大使、中鼎教育基金會林裕彬秘書長並親自頒獎勉勵優勝隊伍再接再勵。再次恭喜本屆獲獎的組別！

照片由中鼎教育基金會提供