闔家漫遊鼻頭漁港拍美照 品嚐鮮甜貢寮鮑!

兒童節連假期間想去哪裡輕旅行呢， 提供一個景色優美，車程不長，且人潮適中的海岸景點－鼻頭漁港， 這裡有美味的貢寮鮑料理和被選為15大忘憂美景之一的鼻頭角步道 ，讓您好吃又好玩！

位於瑞芳區的鼻頭漁港，為傳統的漁村社區， 漁港內錯落停靠著數艘舢舨及小型漁船， 讓到訪的遊客感受到濃厚的漁村氣息， 鼻頭角步道的登山口就位於鼻頭隧道入口旁，順著登山步道前行， 首先映入眼簾的是被網友譽為全臺最美海邊小學的鼻頭國小， 獨特的山海景緻再配上繚繞的山嵐襯托出宛若仙境的感覺， 告別了美麗的鼻頭國小再往前走就是新興的IG打卡秘境－ 聽濤咖啡，在這裡可以稍作休息喝個咖啡看看美景，或是繼續朝「 臺版萬里長城」的稜谷步道段前行，當你漫步於步道上， 欣賞那在雲霧間若隱若現的山稜線時，彷彿讓人忘了許多煩惱， 步道的盡頭是鼻頭社區，你可原路折返或直接下山回鼻頭漁港。

鼻頭阿珠老店活海鮮餐廳老闆黃鉉智說，「貢寮鮑」 是貢寮地區養殖九孔及鮑魚的統稱，鼻頭角緊鄰貢寮鮑產地， 很多走完鼻頭角步道的遊客看到櫃檯上懸掛的貢寮鮑專屬旗幟後， 都會到餐廳內品嘗美味的貢寮鮑料理，店內的「哇沙米焗烤九孔」 最受饕客歡迎，芥末與沙拉調和後，擠在九孔肉上放入烤箱焗烤， 焗烤後些微嗆辣的哇沙米帶出貢寮鮑的甜味實在是太好吃了。

新北市漁業處長張麗珍表示，新北市擁有眾多美麗漁港， 民眾可以沿著東北部海岸線，逐步造訪本市特色漁港， 不但可以觀賞海岸線美麗山海景色，更可以吃到最新鮮的漁獲美食， 絕對是不同於一般景點旅遊的全新體驗！貢寮在地生產的貢寮鮑是C P值高的本土優質水產品，春季的貢寮鮑肉質最為飽滿鮮甜， 不論是買回家補充營養還是在貢寮當地品嘗道地的貢寮鮑料理， 都是絕佳選擇。

「2020新北貢寮鮑」網址：http://www. gongliao-abalone.com.tw/p2. html

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供