坪林學子到茶博館探索家鄉在地文化！

博物館讓學習變得更有趣！放下教科書、離開教室， 坪林的學子們走出校園到坪林茶業博物館， 用更加自由與創意的方式，上一堂包羅萬象的茶山學， 深入認識家鄉的在地文化。

坪林國中的學生近日造訪坪林茶業博物館「茶山學特展」， 拿著老師設計的學習地圖，在博物館導覽員專業解說帶領下， 展開一場另類的探索學習之旅！ 同學們除了藉由展覽更加瞭解坪林的自然環境生態外， 對於隱藏在老地名背後的故事以及在地小人物傳奇等人文歷史更是大 感驚奇，不但因此對家鄉有更深一層的認識， 也產生了更強的情感連結與創意發想， 紛紛把這些在博物館中蒐集到的知識轉化成靈感， 後續將透過藍晒圖布簾、尋怪地圖等創作方式，將想法具體化表現出 來，用自己的觀點重新詮釋在地文化！

照片來源：新北市文化局提供

新北市政府文化局表示，茶博館長期以來積極與地方的學校及文史工 作者合作，結合跨領域的力量，攜手傳承茶山文化。近期與坪林國中 合作的文化走讀課程，是由在地的「坪林故事採集」 團隊為學生量身打造，分別以「染一抹茶山」、「坪林尋怪」 為主題，帶領學生實地走訪家鄉各個角落採集地方故事，並透過轉化 與創作，活化歷史記憶。 過往茶博館與坪林國中也曾與在地藝術家陳科廷合作辦理「 教師工作坊」活動， 由博物館團隊與教師們分享策展研究及行銷經驗， 藉此激發第一線教育工作者的教學靈感， 幫助學校教育能更加生動有趣。

茶博館館長劉一儒表示， 茶博館一直是各級學校喜愛的校外教學地點， 甚至連日韓歐美等外國學校都會特地帶學生不遠千里而來瞭解茶文化 ，也是隨時歡迎坪林在地學子們造訪的開放式學習場域， 未來茶博館亦將持續推動與國內外學校合作的各項跨域計畫， 讓文化與教育相互加乘，創造出更強大的推廣效益。

照片來源：新北市文化局提供