LINE Pay全台用戶數突破900萬 串連逾70大品牌推支付「新生活提案」

截至2021年3月底，台灣行動支付龍頭LINE Pay用戶數正式突破900萬， 顯示行動支付已深入民眾的生活之中，用戶數持續攀升。 為持續提供便利支付新生活，LINE Pay串連逾70大品牌，從7大面向推出為期3個月的「 新生活提案」，讓用戶全方位消費通通享回饋。

LINE Pay 表示，致力提供用戶便利且優惠的行動支付， 在積極拓展支付通路的同時，也擴大提供更多優惠滿足用戶需求。 如，LINE Pay在今年第一季就推出共高達85檔優惠活動，等同每1-2天 就推新優惠回饋用戶，串連大型連鎖店家的同時， 也深入在地中小型商家、早餐店或夜市商圈，讓用戶從早到晚、 從實體店到線上購物等日常生活各種消費都能享受LINE Pay帶來的優惠；此外，LINE Pay也結合金融業者、電信業者提供各式繳費活動， 讓用戶感受全方位且無所不在的回饋。 完善的行銷平台不僅讓店家積極加入LINE Pay生態圈，帶動全台支付據點突破28萬處，也讓LINE Pay用戶數持續穩定成長，於今年3月底前突破900萬。

為持續回饋消費者，LINE Pay今天宣布推出長達3個月的「新生活提案 - 享消費，任性Pay」活動，從愛美、外食、玩味、網購、3C、 樂活、通勤等共7大面向，串連共超過70家品牌，共同展開LIN E Pay「新生活提案」，以系列好康優惠感謝用戶長期支持， 用戶結帳時於指定店家結帳透過LINE Pay「我的條碼」使用已綁定的任一發卡銀行信用卡、 簽帳金融卡或LINE Pay Money帳戶付款，便利消費同時就能聰明享受LINE POINTS回饋。

4 月首波登場的是美妝生活品牌寶雅，即日起到5月25日，每週六、 日單筆消費滿NT$699即享LINE POINTS 50點回饋。外食族從4月1日起到5月31日，於八方雲集、 梁社漢排骨使用LINE Pay付款，單筆消費滿NT$99，筆筆享LINE POINTS 5%回饋；星巴克即日起到4月26日間，每週一及週五消費滿NT $150享LINE POINTS 15點回饋。

此外，不論網購或想買3C，LINE Pay也提供各式回饋，包含Pinkoi、有.設計uDesig n等電商平台，於4月每週三消費筆筆享LINE POINTS 6％回饋；用戶4月於3C店家燦坤使用LINE Pay單筆消費滿NT$3,000即享LINE POINTS 300點回饋；4月9日到13日則加碼回饋單筆消費滿NT$8, 000再享700點回饋，合計最高可得1,000點， 換算回饋率高達12.5%。

上班通勤族不論是開車加油還是搭乘計程車，LINE Pay也持續應援，從4月1日到6月30日，每週三、六、 日於台灣中油直營站及指定加盟站人工加油、 台亞加油站人工加油島使用LINE Pay結帳，最高享LINE POINTS 6%回饋；搭乘55688台灣大車隊綁定LINE Pay，筆筆消費抽紅包，最高抽LINE POINTS 200點，若為首次綁定則首筆交易再享LINE POINTS 10點回饋。

隨著天氣回暖，越來越多民眾也往戶外追尋樂活新生活，從4月1日 到6月30日在12處國家森林遊樂區和烏來台車使用LINE Pay購買門票或車票，每筆交易可享LINE POINTS 10%點數回饋，鼓勵用戶造訪大自然、擁抱健康生活。

LINE Pay表示，5、6月份還將持續推出第二、三波系列優惠活動， 滿足用戶在不同生活場景對LINE Pay行動支付的強烈需求，致力提供最便利、 最超值優惠的支付新生活。詳細活動資訊請以LINE Pay「活動訊息」最新公告為準。

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