國際信評S&P、中華信評調升富邦金控暨子公司評等展望至「穩定」

國際信用評等機構標準普爾(S&P)及中華信評調升富邦金控暨旗 下子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券、 富邦華一銀行評等公司評等展望由「負向」調整為「穩定」， 台北富邦銀行則維持「穩定」的評等展望。S&P及中華信評指出， 本次調升富邦金控與子公司評等展望， 主要係反映該金控集團旗下最大的子公司富邦人壽的資本緩衝空間增 強，且風險控管維持的情況下，能抵禦市場持續的不確定性， 預測未來兩年富邦人壽的獲利將持續優於業界平均水準。

S&P及中華信評表示，由於富邦人壽在去(2020)年實現資本 利得，且其股票投資部位的估值因股市持續上揚而升高， 截至去年底時，資本緩衝空間已有所增強，也較疫情爆發前的201 9年底提升。同時，富邦人壽維持良好的風險控管， 以抵禦未來一年內市場可能出現的波動， 包括過去一年間富邦人壽的外匯風險部位與業界平均水準一致， 預期富邦人壽的風險部位將維持在可管理的範圍內， 財務結構也無其他顯著風險。 富邦人壽也積極尋求到期日與收益率能與負債相稱的海外資產， 並降低其國內的負債成本，維持良好的資產與負債管理的效益。

富邦金控去年全年稅後淨利達創下歷史新高，每股盈餘(EPS)連 續12年穩居台灣金控業之首，子公司包括富邦人壽、富邦產險、 富邦證券、富邦華一銀行去年全年稅後淨利也同創歷史新高。其中， 富邦人壽於去年市場波動階段積極佈局且避險得宜， 去年自結稅後淨利達610.42億元，居同業獲利之冠， 創下歷年最高紀錄。富邦金控今年仍持續交出亮眼成績單，前2月自 結稅後淨利385.30億元，較去年同期大幅成長160%， 每股盈餘為3.77元，皆續創歷年新高紀錄。

富邦金控表示， 今年以來隨著美國財政刺激方案通過及疫苗施打進度超前， 經濟成長有望強勁復甦，加上通膨預期使利率持續走升， 富邦人壽把握市場機會實現一部分獲利，保留適當現金部位， 以期在後續利率走高時期，增加債券部位以提升經常性收益。 延續去年靈活投資佈局及強勁市場動能，富邦人壽今年累計前2月自 結稅後淨利已達309.4億元，續創歷年新高， 再加上負債成本下降，今年可望持續維持正利差表現。在承保面， 富邦人壽持續專注於價值型商品，降低負債成本，降低2026年I FRS17實施後的衝擊。今年前二個月新契約， 躉繳保費有小幅衰退，因投資型商品新契約保費佔比大幅上升至48 %，保費收入更為多元，且對於資本需求降低。 保障型商品保費收入持平，提供穩定的續期保費收入及死差益， 整體展望今年新契約保費收入仍會穩健成長。

面對新冠肺炎疫情的挑戰及金融業對外開放的政策機遇， 富邦華一銀行穩健經營，再創歷史佳績。富邦華一銀行去年存、 貸款皆創歷史新高，年增分別達31%和16%，帶動資產總額成長 23%達人民幣1165.49億元。受益於資產結構調整、 利差收入增加及投資收益帶動，稅後淨利年增32%。此外， 負債來源多元化、增強資產結構的穩定、 推動數位化轉型並持續高品質的資產品質控管， 建立了與自身業務規模和發展階段相適應的管理架構和風控體系， 截止去年末不良貸款率降至0.55%。2020年， 富邦華一銀行寧波分行開業，目前已有27家營業網點遍佈中國大陸 13個城市，為營業網點最多且唯一全牌照運營的台資銀行， 是富邦金控在大陸發展的重要平臺。

除了財務面優異的表現之外，富邦金控也積極投入ESG（Envi ronment, Social, Governance）永續，並持續締造佳績，包括連續4年入選 DJSI道瓊永續指數最高等級「世界指數(DJSI World)」成分股、連5年入選DJSI道瓊永續新興市場指數 成分股，以及連續4年入選MSCI永續指數成分股， 近期歐洲專業永續評比機構Sustainalytics 公布2020年ESG評比成績， 富邦金控永續績效位居全球保險產業第一名，位居全球企業前3%， 顯示富邦金控在永續經營的決心與努力，已成業界標竿。