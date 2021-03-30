新北市17家公托中心設置玩具回收箱 培養孩子養成愛物惜物 將傳愛到金門

孩子長大了，用不到的玩具該往哪兒去？新北市玩具銀行即日起，在17家公共托育中心設置造型活潑可愛的玩具回收箱，鼓勵民眾就近捐出二手玩具，同時也培養孩子從小養成珍惜玩具、分享玩具和愛物惜物的觀念。

新北市玩具銀行自105年成立至今，回收大量民眾的愛心二手玩具，經志工協助清潔分類，再提供給各個社區服務據點，109年在民眾的熱情響應下，玩具銀行回收高達20公噸的二手玩具，經重新整理後提供各服務據點使用，其中公共托育中心親子館最常運用，其次兒童發展中心、社區福利及家庭服務中心、國小幼兒園及老人服務據點等也都充分提供使用。

新北市社會局長張錦麗表示，17家公共托育中心今年進一步加入回收二手玩具的行列，在親子館內設置二手玩具回收箱，以方便民眾就近捐贈，從2月18日試辦以來已回收120件玩具，大部分玩具經清潔消毒整理後就地運用於該親子館，未來部分公托中心會開辦玩具借還、玩具分享會，以鼓勵親子從中學習珍惜與分享。

三峽北大公托中心主任林乙葶表示，在設置回收箱後，發現家長帶領小朋友，不但捐出品質很好的玩具，在認領玩具維護的活動中，家長也會帶著小朋友一起討論如何挑選，教導孩子愛物惜物。

新北市玩具銀行主任張維庭表示，預計二手玩具回收量會在暑假期間達到高峰，除了就地運用外，也正與京華獅子會籌備彩繪裝載二手玩具的貨櫃，將新北大小朋友的愛心傳送到金門外島，給當地的孩子分享。

17家設置玩具回收箱的公共托育中心除三峽北大外，還有鶯歌昌福、樹林保安、林口仁愛、八里下庄、五股興珍、泰山幼獅、中和南勢角、永和中興、新店北新、汐止智興、淡水淡海、蘆洲成功、三重台北橋、新莊裕民、土城廣福和板橋國光。詳情請上新北市玩具銀行網站查詢。