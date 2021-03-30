台灣虛擬貨幣投資所得多少該申報？當YouTuber要繳稅？

（台灣英文新聞 / 張雅鈞 台北綜合報導）五月報稅季將至，網紅經濟與虛擬貨幣交易自去年以來發展迅速，相關稅務細則密密麻麻，要怎麼報稅才不會被罰？稅務專家及台灣財政部官員近日分別有提出建議及提醒。

虛擬貨幣報如何報稅？

虛擬貨幣又稱加密貨幣，不同於法定貨幣，是一種數位形式的商品。虛擬通貨熱度高，引發全球投資熱潮，尤其比特幣（Bitcoin)，在全球新首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的加持下直破58000美元大關。投資人瘋虛擬貨幣，課稅問題也隨之而來。

交易虛擬通貨需先區分虛擬通貨的性質（証券型、數位商品或支付工具），還有出售者是營利事業或是個人。營利事業需繳交營業稅。關於個人申報部分，KPMG進一步指出，如有交易所得，便需申報財產交易所得。如有交易損失，則按規定須具檢資料，確定資格符合，則可以不超過當年度申報的財產交易之所得額度來扣除，若扣除不足，則可以之後三年度的財產交易所得扣除。以上計算後併入其他所得，再按照綜合所得淨額所適用的綜合所得稅率，得出應繳納給國庫的所得稅額。

如交易市場在海外，民眾的虛擬所得被視為海外所得，若連同其餘海外所得總額超過100萬新台幣，就該列入個人基本所得額申報；若交易損失，則屬海外的財產交易損失，可由當年度的海外財產交易所得中扣除。以上計算後併入綜合所得淨額及各項基本所得額度，於扣除670萬額度後，按照20%來計算個人基本稅額。

網紅收入是否繳稅？

網紅經濟正夯，許多人下班之後兼差YouTuber或乾脆全職投入，稅務問題也隨之而來。YouTuber如有收益源自美國群眾需課稅，源自台灣的收入也需課稅，但並無雙重課稅之虞。

因應美國政府課稅，YouTube於今年三月向美國境外創作者要求，於5月底前「主動」申報稅務資訊，源自於「美國觀眾」的收益，需繳納30%稅金。若未主動申報，則將從創作者的「全球收益」中扣逕自扣繳24%作為懲罰性措施。

據中央社報導，財政部長蘇建榮於議會備詢時表示，網紅收入若來源於美國，需按規定向美方繳納稅款。如為境內居住者，有源自我國的所得，就要向我方納稅。另有官員補充，雖然尚未有針對網紅啟動專案查稅，但實務執行網路交易查稅時，其中就可能涵蓋網紅代言費等金流支付，進而掌握網紅是否如實納稅，目前已有追繳相關個案，後續會跟進查核。

至於是否雙重納稅，源自美國觀眾的收益被視為海外所得，境外所得超過100萬元才要申報，且享有670萬元的免稅門檻，若超過該額度需在美國繳稅，向美方繳交的稅額也可在台灣折抵。簡而言之，網紅們需注意根據收入的來源地，向台灣跟美國兩邊申報，心存僥倖，小心得不償失。