食農教育基地示範成立 希望小壯士樂拔蘿蔔

新北市政府今(30)日在鶯歌心希望農場辦理「 四季食農．春–希望小壯士樂拔蘿蔔」農事體驗， 邀請鶯歌區永吉國小學童一同力拔蘿蔔， 體驗作物從栽培到收穫的過程，推廣新北市食農教育。

為推廣有機理念及食農教育， 新北市政府與鶯歌區農會合作輔導鶯歌心希望農場轉型為新北首處食 農教育示範基地，提供中小學農事體驗場域，推出「四季食農」 系列特色主題體驗，建立農事體驗模板，供各農場觀摩學習， 並透過農場之農業訓練栽培課程，培訓食農教育種子教師， 同時以此基地做為媒合平台，優先媒合新北市優質農場或創生團隊， 向本市中小學提供食農體驗服務。春季以蘿蔔為主題，開放4梯次報 名，體驗內容包含拔蘿蔔、園區植物導覽、彩繪斗笠及地瓜園DIY 等，預定於4月19至23日開放體驗。

今(30)日邀請到鶯歌區永吉國小學童， 一同到心希望農場體驗拔蘿蔔，親身體驗有機農業， 直接感受農民辛勞。永吉國小五年二班陳學毅同學表示， 以前只從書上看到拔蘿蔔，今天才知道抓住葉子根部， 要有點用力才能從土裡拔出蘿蔔，從葉子看不出蘿蔔的大小， 真的要拔出來才知道，很好玩。鶯歌區農會理事長黃照旭表示， 近來學校多選擇遊樂園、博物館等室內場域辦理校外教學， 本年度心希望農場轉型為食農教育示範基地， 提供學校校外教學另一個選擇，讓學童親近大自然， 近距離參與有機生產及收獲過程，直接感受農民的辛勞， 希望從下一代扎根、親近土地，推廣健康安全新農業。

農業局長李玟表示，為擴大辦理食農教育，心希望農場推出「 四季食農」系列特色農事體驗，體驗作物從栽培到收穫的過程， 提供中小學辦理校外教學另一個選擇，目前第1梯次已報名額滿，第 2至4梯次自即日起至4月9日止開放報名，每梯次開放80人， 名額有限，報滿為止。想體驗拔蘿蔔，請洽鶯歌區農會(02- 26706262#822)。