清明、兒童連假遊宜蘭綠博　12歲以下兒童免費

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2021宜蘭綠色博覽會為迎接即將到來的兒童節，推出全國12歲以下兒童免費入園優惠。另外，原本3月27日到4月2日的綠博新北週，也延長到4月4日，新北市民入園門票只要100元。

2021宜蘭縣綠色博覽會於3月27日至5月9日在蘇澳武荖坑風景區登場，宜蘭縣長林姿妙表示，為鼓勵家長清明、兒童節連假能帶兒童們到戶外開闊場域走動，享受陽光維他命，綠野芬多精，增強抵抗力，特別於連假4天推出全國12歲以下兒童免費遊綠博活動。

因應今年新北、花蓮、彰化3縣市參加策展，宜蘭縣長林姿妙特別推出三個夥伴縣市週：3月27日到4月2日開幕新北週、4月3日到4月9日第二週為花蓮週、4月10日到4月16日第三週彰化週，不分平假日，當週夥伴縣市的縣民持身分證明文件，一律比照宜蘭縣民只要 100 元就能入場，但錯過縣市週時間，將會回到正常公告票價。

不過，由於開幕第一週3月27日到4月2日新北週，因新北國高中都要段考，大部份的學生都無法出遊，林姿妙縣長特別宣布，新北週延長到4月4日，即日起到4月4日新北市民只要一百元就能來綠博遊玩。

2021 宜蘭綠色博覽會共規劃 14 個陸域展區、2 個水域遊戲體驗區、8處裝置藝術,以及豐富的互動娛樂體驗。在無所不能館裡透過以「能源」為主題的各種創意體驗方式，發展參與式遊戲與教育體驗，兼具趣味、教育、科學與藝術，讓學童與家長都能了解能量與能源的問題如何與我們的生活息息相關。其中又以類似迪士尼怪獸電力公司的尖叫聲點亮電燈以及腳踏車驅動賽車最受小朋友喜愛，一個個玩瘋了，落實寓教於樂的意涵。

還有原野樂園裡的泰雅小勇士、親子滑草坡以及木琴、竹琴、和可敲擊的圓．音裝置藝術，希望城堡主題館裡的光影減碳機、ＡＲ視覺體驗裝置、換宿鳥日子裡的可愛候鳥等也都讓許多家長兒童流連忘返。