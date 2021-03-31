【投資理財老生常談】台灣高配股成長型標的 值得投資人關注

台股充滿優質存股標的，投資人不妨耐心蒐尋長期高配股之成長型標的，輔以配息，長期累積，投資報酬率相當可觀，遠比當冲，跑短線安全、安心，值得深入探尋。

今(2021)年已經宣布持續高配股、配息，長期穩定的企業，值得投資人參考，舉例如下：

勝一(1773)已經公佈去(2020)年每股獲利(EPS)6.82元，創近年新高，股利分配是1.111元股票股利，現金股息3.49元。前(2019)年EPS 5.9元，配股2元，配息2.2元， 2018年EPS 6.2元，配息5元，連續3年高股利政策，股東可以配股3 .311元，配息10.49元，股價亦從79元，漲到111元左右，每股增值約32元。

以勝一這種績優公司，3年配股3.31元，就等於增加33.1%的股票數量，再加上股息及漲價的資本利得，獲利相當可觀。這就是績優股的投資價值。

勝一是溶劑大廠，所生產的電子級有機溶劑，主要是用在半導體製程清洗用，還要協助晶片廠回收及再生廢溶劑，提供上下游全套服務。而且已經通過台積電綠色供應商認證。台積電計劃去美國亞歷桑那州設廠，指定要求勝一公司同往，合作默契及商機，可想而知，其長期投資價值可以肯定。

金融類股中，最受存股族歡迎的應該是玉山金控(2884)，玉山金近4年EPS及股利分別如下：2020年EPS 1.43元，配股及配息各0.61元；2019年EPS 1.73元，配息0.791元，配股0.797元；2018年EPS 1.58元，配息0.71元，配股0.711元；2017年EPS 1.49元，配息0.613元，配股0.613元。股價從2017年1月的18.4元，漲到現在26元左右。

4年之間玉山金配股2.731元，配息2.743元，等於股票數量增加27.31%，每股還有7.6元的增值，再加上配息，這就是擇績優股，股票及現金股利，再加上資本利得，累積獲利可觀。

玉山金非常重視科技金融及數位化，海外分行佈局完整，不論企金及個金業務都相當出色，去年雖受新冠肺炎疫情衝擊獲利，但是長期發展仍然看好，值得投資人注意，可以擇機投資。

瓦斯股的欣雄（8908)長期以來，保持高配股、配息，今年已經決定配發股票股利1.2元，現金股息0.4元，去(2020)年配股1.1元，配息0 .9元；2019年配股0.9元，配息0.9元；2017年配股0.78元，配息0.78元。股價從2017年的29元，漲到最近54元左右。

投資人如果存股欣雄4年，可以獲得股票股利3.98元，現金股息2.98元，也就是說持股增加39.8%，再加上每股24元的資本利得及現金股息。這種績優標的，長期定存，非常划算，遠比當冲，跑短線安全可靠。

欣雄是瓦斯股的南霸天，最近又跨足太陽能發電及建築業，而且政府政策希望企業界要淘汰重油鍋爐，改成瓦斯鍋爐，增加瓦斯業者不少商機，欣雄的存股價值，值得投資人重視。

欣泰瓦斯(8917)是大台北地區快速崛起的瓦斯公司，今(2021)年已宣布配股1元，配息1.5元；2020年配股1元，配息1元；2019年配息2.1元；2018年配息1.5元。股價從47.2元，漲到現在70元左右。

值得注意的是欣泰近兩年採取高配股，連續兩年配股1元，投資人持股4年，股票股利2元，現金股息5.8元，等於股票增加20％，股價上漲22.8元，再加上股息，投資報酬率亦相當可觀。

欣泰近年明顯走在快速成長道路上，原因是大台北地區快速發展，尤其西半部的土城、三峽、新莊、台北港、萬里，都是欣泰業務發展範圍，獲利穩定成長，而且配股、配息都很大方，對股東存股非常有利，如果價格合適，投資人可以考慮長期存股，甚至當退休養老金都不錯。

生技類股中的大樹(6469)，去年EPS 3.73元，今(2021)年配股3元，配息1元，在醫療通路界中，快速崛起，值得注意。去(2020)年配股1.8元，配息1元；2019年配股1.291元，配息1.3元；2018年配股0.91元，配息1.639元；2017年配股1.5元，配息1.3元。股價從2017年1月每股78元，漲到最近125元。

投資人持有大樹4年，可以配到股票股利5.501元，現金股息5.239元，等於4年之中，股票增加55 .01%，股價上漲47元，再加上現金股息，利潤相當可觀。

大樹整合藥局、保健食品、醫療照護、婦嬰用品、全部規劃店中店營運，目前全台有6千家藥局，已趨飽和，但是正面臨傳統藥局新舊交替之中，不少老藥師要退休，又有租牌問題，大樹面對競爭，有壓力，也有機會，值得投資人考慮，擇機存股，共享成長機會。

成長型績優企業，如果業務擴張需求，採取高配股策略，輔以高配息，股東跟隨企業發展，資產累積快速，應是值得考慮的投資方式，但是投資人應深入了解是否真為優質成長型企業，防止不良企業主印股票換鈔票，訛詐投資人，那就不是適合投資之標的了。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。