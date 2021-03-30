重溫「人氣經典 彩豐十味」 台南大員皇冠回味再三10道好味

IHG洲際酒店集團全力打造的餐飲品牌-彩豐樓®中餐廳，自2019年5月至2020年12月，每季皆根據節氣時令推出「彩豐十味」特色菜，自今已累計共50道的創意佳餚，每每都吸引不少饕客爭相品味鑑賞，為了滿足饕客們想重溫經典菜色的渴望，即日起自2021年4月30日止，年度精選出10道【人氣經典 彩豐十味】。

台南大員皇冠假日酒店彩豐樓粵式中餐廳一直以來深受青睞，由袁東海主廚掌杓，以精湛純熟的廚功，以及充滿溫度、細膩的絕美佳餚，成功收服饕客的胃。自2021年4月1日至4月30日將推出【人氣經典 彩豐十味】，精選過往各季的彩豐十味菜單中最受客人好評的佳餚，將其集結成套，讓賓客們能一嘗回味再三的人氣經典「Top 10彩豐十味」。

人氣第1名：原蒜頭抽焗大蝦：炸至金黃色的大蝦，爆香蒜頭，加上微甜的頭抽，讓大蝦吸收兩者味道，端上桌濃郁酒香與醬香飄散，嘗上一口大蝦鮮甜盡現，讓人吮指回味。人氣第2名：燒拌黃魚麻婆豆腐，將麻婆豆腐與清蒸黃魚兩道看似各自獨立的菜品，美麗結合後，碰出了奇妙的風味。小魚從背上去除魚骨，在85度的水裡慢慢浸熟，將麻婆豆腐澆淋在黃魚上，一起入口，黃魚的鮮、嫩、甜與麻辣豆腐的麻、辣、滑，前所未有的絕妙滋味，讓人一吃魂牽夢縈。

人氣第3名：衝浪豆汁龍虎斑，選用生猛的龍虎斑，切成厚片，先用豆漿將魚片浸熟，減少蛋白質的流失，在客人席前以衝浪的形式，呈現這道菜魚不動水動的活靈活現感覺！人氣第4名：宮保蝦球，宮保是川菜裡熟悉而聞名的味道。原菜單為龍蝦，這次改用大蝦，以川式糊辣味料理，口味略帶甜酸與Q彈的大蝦搭配，令人一口接一口欲罷不能。

人氣第5名：雙冬燜牛尾，選用滋補的牛尾與冬筍、冬菇同煮，自製的柱候醬加上豆腐乳和蠔油，讓湯汁更加濃郁。腐竹吸滿了醬汁後極為入味，將不討喜的牛尾變成絕美極品，搭配白飯口齒留香！人氣第6名：孜然蔥爆羊肉，選用羊里肌肉切片醃製調味後，用大蔥爆香，口感爽滑鮮嫩，再加入孜然，使其味道更香美濃郁。人氣第7名：新會桑拿龍虎斑，選用舉世聞名的新會出產老陳皮，是這道菜中很重要的香料和調味佳品，少許陳皮絲與龍虎斑擺放在一個盛器裡，端上客人面前則是有乾冰營造出雲煙繚繞，桑拿觀感馬上呈現。

人氣湯品：杏汁白菜煲螺頭，杏仁取汁和螺頭一起用粵式的煲湯方法，讓杏仁發揮最大效果，湯色醇厚，回味甘甜。四季皆宜的一煲好湯，讓人幸福感油然而生。人氣主食：黑松露龍蝦生炒臘味糯米飯，鮮活的龍蝦與廣東臘味同燒，讓鮮味、臘味的濃郁合而為一。再與糯米飯同炒，讓每顆糯米保持Q彈之餘，添加黑松露醬與黑松露油，馥郁的香味讓人彷若置身天堂。人氣甜品：冷涼洛神花冰粉，在一頓多元風味的佳餚之後，最完美的收尾就是這道甜品，滑、嫩、脆、甜、酸、軟、香，這些詞都融合在了這道冰粉裡，引領賓客再次驚豔領略最純粹細膩的五感味蕾饗宴。

台南大員皇冠假日酒店【人氣經典 彩豐十味】運用不同的烹飪技法與巧妙的組合配搭，演繹出令人驚嘆的極致美味，自2021年4月1日起至4月30日開放預約，讓饕客們一一鑑賞，盡享舌尖上的款待，因菜色工序繁雜，需事先預訂。訂位專線：06-512-1910彩豐樓。