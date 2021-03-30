【今年首例流感重症死亡】 80多歲老翁未接種疫苗 住院第7天病逝

疾病管制署公布我國本流感季(2020年10月以來)首例流感併發重症死亡病例。（示意圖／Getty Images） 疾病管制署公布我國本流感季(2020年10月以來)首例流感併發重症死亡病例。（示意圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）疾病管制署公布我國本流感季(2020年10月以來)首例流感併發重症死亡病例；個案為80多歲老翁，未接種流感疫苗，研判流感併發腎衰竭、敗血症，住院第7天即不幸過世。



疾管署表示，新增之流感併發重症死亡病例為80多歲男性，有糖尿病、高血壓、中風病史，未接種流感疫苗。今(2021)年3月21日因嘔吐、呼吸比較費力，痰音重而就醫並收治住院，經診斷有吸入性肺炎等情形，轉至加護病房治療，3月25日通報，因檢出A型流感，3月27日研判為流感併發腎衰竭、敗血症，同日個案病情惡化，不幸病逝。

依據疾管署監測資料顯示，上週(3月21日至3月27日)國內類流感門急診就診共29,261人次，近期處低點，近4週社區呼吸道病毒分離以腺病毒為多，其次為單純疱疹病毒及副流感病毒；國內自去(2020)年10月迄今累計2例流感併發重症病例，分別感染H3N2、A型(待分型)，死亡病例累計1例，重症病例數及死亡病例數均明顯低於前4個流感季同期(同期病例數為360至966例、死亡病例數為56至159例)。

疾管署說，近期國內流感疫情雖在低點，提醒民眾仍應做好個人手部及呼吸道衛生，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，請保持安全社交距離。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，以降低病毒傳播的機會。

此外，我國自今年1月30日起，本流感公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種的本國籍民眾接種(如為外籍人士，需為申請中或持有居留證，包含外交官員證、國際機構官員證及外國機構官員證)，至疫苗用罄為止，籲請尚未接種流感疫苗的民眾儘速完成接種，以提升保護力，保護自身及家人健康。