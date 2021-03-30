「全球最酷書店」首登台灣「城南有意思」擺攤　 必逛懷舊漫畫、特價日文雜誌置身京都

2021「城南有意思」將在4月2日正式登場。（圖／文總） 2021「城南有意思」將在4月2日正式登場。（圖／文總）

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)誠品書店首度於「城南有意思」擺攤，帶來哈日族必朝聖的特價日本雜誌及奈良美智週邊商品，系列活動將在4月2日正式登場。

文化總會連續4年舉辦的「城南有意思」往年在藝文氣息濃厚的牯嶺街上規劃的「春日晒書市集」，今年由誠品書店、薄霧書店、boven雜誌圖書館等帶來豐富、跨時代的日本書籍，透過音樂及書籍打造台北為日本市集之都－京都。

主辦單位文總表示，誠品書店曾被《時代》雜誌評選為「亞洲最佳書店」，更曾獲CNN評選「全球最酷書店」，這次入列「春日晒書市集」勢必為城南增添更多可看性。

文總說明，為響應台日友情，充滿知性、舊式情懷的日雜博物館─薄霧書店，也在市集設攤，「薄霧書店」擁有許多日本半個世紀以來重要的經典雜誌過刊，收藏的雜誌類型聚焦在平面設計、生活風格、插畫與圖鑑等。



（誠品書店提供）



台灣懷舊漫畫（圖／文總）

此外，台灣懷舊老漫畫也在市集中佔一席之地，分享早期日本李小龍雜誌，以及台灣翻版日本早期漫畫。

全球首座雜誌圖書館「boven雜誌圖書館」擁有二萬本來自世界各地，包括設計、藝術、時尚、生活、攝影等各類雜誌，也將在市集現身。

「沒有新歌的唱片行」呼應台日友情主題，將設立CITY POP專區，讓樂迷不只是認識山下達郎跟竹內瑪麗亞，而能跟上這專屬於東京的城市節奏。現場將販售CITY POP導聽相關書籍與精選CD，讓CITY POP熱潮跟著你回家！

「Rotten Blues 爛調唱片」、「失戀排行榜」也會在市集中和素人樂迷相遇，除了有機會找到魂縈夢牽已久的絕版逸品，更重要的是，如果你也有一種不聽唱片就會死的病，一定要來逛逛！

「桌遊春日祭」由在地經營15年店家 CardMasterGames 主揪，總共13家的桌遊業者皆磨刀霍霍，各自帶來店中王牌，除了大家熟悉的桌遊外，也增加「集換式卡牌」與「TRPG(桌上角色扮演遊戲)」的新夥伴，不論是玩家、收藏家、探險家，都能一同冒險，闖蕩遊戲世界。

「2Plus桌遊設計」、「桌遊列國」、「栢龍玩具」等桌遊業者都來共襄盛舉，去年的桌遊統籌「迷走工作坊」今年也沒有缺席，將帶來已超過兩萬個玩家體驗過、近期更將改頭換面電玩化的空襲系列桌遊─台北大空襲。

城南有意思活動資訊：https://www.gacc.org.tw/events/2021SouthTaipei-FunCarnival



（圖／文總）