遭恩師提告違反「著作權法」 台灣知名藝人吳青峰一度當庭哭泣

歌手吳青峰在108年9月推出新專輯「太空人」。他曾說，此次創作許多靈感都是挖掘自他的內心深處，讓唱片公司同事很擔心他患上憂鬱症。（環球音樂... 歌手吳青峰在108年9月推出新專輯「太空人」。他曾說，此次創作許多靈感都是挖掘自他的內心深處，讓唱片公司同事很擔心他患上憂鬱症。（環球音樂提供）中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）前「蘇打綠」、現改名「魚丁糸」樂團的主唱: 藝人青峰，遭檢方起訴涉違反著作權法，台北地院今(3/30) 開庭，青峰在庭上一度哭泣。庭外受訪時他哽咽說「想到媽媽還要擔心這件事情，這是他最難過的」，且不能理解形同恩師的前經紀人林暐哲為何提告。

藝人青峰（圖）遭檢方起訴涉違反著作權法，台北地院30日開庭。中央社

歌手吳青峰（右）108年推出新專輯「太空人」，同名歌曲「太空人」MV邀來好友張鈞甯（左）擔綱女主角。（環球音樂提供）中央社

青峰接受媒體聯訪時表示，在民國107年12月31日發共同聲明開始，他一直記得前經紀人林暐哲所說的「要好聚好散，希望可以樹立典範，不是所有藝人跟經紀公司結束，非得要撕破臉」，因此至今不能理解，這位當初視為父親的人，為何變成這樣，如果是因為不甘心，也不應不溝通不聯絡而直接提告。

青峰說，這件事發展成這樣，他感到無奈、疑惑、遺憾，最感到遺憾的是浪費好多時間，如果這些時間拿去創作寫作多好；提及感到難過的部分，青峰哽咽說「是想到媽媽還要擔心這件事情，這是他最難過的」。

台北地院今(3/30) 開庭，傳喚黃姓律師作證時，她回憶107年12月見證青峰、林暐哲解約的過程，她說，當時青峰與林暐哲談完後，兩人還手挽著手搭電梯，青峰對林暐哲說：「希望你還能來我們哈里坤當製作人。」但林暐哲回覆：「不。要斷得乾乾淨淨。」青峰再說：「好。不能合作，還可以當家人」。

青峰在庭內聽到這段話時，當庭哭泣。

根據中央社，全案緣於，青峰前經紀人林暐哲不滿青峰違反「詞曲版權授權合約」，公開演唱已授權的音樂著作，到台北地檢署提告。北檢於去年(109年) 2月間認定青峰違反著作權法，將他及所屬「哈里坤的狂歡公司」起訴。

檢方起訴指出，吳青峰（青峰本名）於民國97年8月間與林暐哲音樂社簽訂「詞曲版權授權合約」，約定自97年10月1日至103年12月31日止的合約期間，吳青峰所創作的詞曲等音樂著作均專屬授權林暐哲音樂社，如果未於合約屆滿前3個月前以書面方式提出反對，合約自動繼續延長1年。

檢方表示，吳青峰於107年10月26日以存證信函通知林暐哲音樂社將不續約，林暐哲音樂社在去年4月2日、4月9日以存證信函告知吳青峰，因為吳青峰未在合約屆滿前3個月前提出反對，合約仍然有效。

檢方指出，吳青峰明知合約仍然有效，竟未經林暐哲音樂社同意或授權，於108年4月12日至9月6日，公開演唱專屬授權林暐哲音樂社的音樂著作，並與哈里坤的狂歡公司利用網路或實體光碟方式重製、散布、公開播送相關歌曲，侵害林暐哲音樂社的著作財產權。依起訴書所載，林暐哲音樂社認為吳青峰

違反著作權的場合與歌曲:

▲分別是在中國湖南衛視、7-11高雄啤酒音樂節、澳門金夏遇見愛演唱會、師大附中、新北市貢寮2019國際海洋音樂祭、中國大陸四川成都潮音節，

▲分別演唱「歌頌者」、「巴別塔慶典」、「太空」、「太空人」、「傷風」等歌曲。

檢方認定，吳青峰違反著作權法第91條第2項、第91之1第2項及第3項、第92條等罪嫌，請法院分論併罰。哈里坤的狂歡公司因實際負責人吳青峰執行業務涉犯著作權法，請法院依法科以罰金。