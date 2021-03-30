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【新冠肺炎】30日台灣新增一境外 留英女學生確診

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/30 14:45
指揮中心今(30)日公布國內新增1例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案1025)，為本國籍30多歲留英女學生。

指揮中心今(30)日公布國內新增1例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案1025)，為本國籍30多歲留英女學生。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增1例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案1025)，為本國籍30多歲留英女學生，2019年9月至英國就學，今(2021)年3月28日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所檢疫。

指揮中心表示，個案3月29日於檢疫所進行專案採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診。已掌握個案同班機接觸者共26人，其中13人為前後二排座位旅客，專案採檢結果皆為陰性，持續於檢疫所隔離，13人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,024例確診，分別為908例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、981人解除隔離、33人住院隔離中。
武漢肺炎
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境外移入
英國

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