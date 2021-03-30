美參議員魯比歐提２案＋支持在桃機建官方設施　促美台關係更進一步

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）立場友台的美國共和黨聯邦參議員魯比歐上周末提出二法案，一要求深化美台關係，二要求限制美國敏感技術出口中國並禁止聯邦政府從華為和中興通訊採購商品及服務。

根據由魯比歐（Marco Rubio）及共和黨參議員霍利（Josh Hawley）共同提出的《台灣關係強化法案（Taiwan Relations Reinforcement Act）》，當中要求美國聯邦政府審時度勢，調整對台政策，讓其更能反應美國崇尚的價值以及更貼合現實。

魯比歐也要求成立跨黨派的台灣政策工作小組、拉高駐台代表的層級至須經參議院認可的大使層級、設立台美文化交流基金會、報告台灣旅遊法執行狀況、制定策略助美國在中國的企業與非政府機構抵擋來自中國的壓迫，以及回應中國針對台灣的銳實力行動，以深化美台關係。

另一項魯比歐提出的法案《美中公平貿易法（Protect American Workers from China's Economic Aggression）》，要求立法保障美國國家安全、經濟與就業機會不會受到中國北京的惡意影響，法案提到禁止美國敏感技術出口中國，要求聯邦政府不得從華為和中興通訊採購商品及服務。

同日，針對美國國土安全部暨邊境保護局（CBP）在美國境外的機場－台灣桃園國際機場－設立預先入境檢查設施的構想，魯比歐與跨黨派參議員共同表達支持，據此，美CBP官員能在桃機完成包括赴美旅客的證照查驗、公共健康檢查、及農產品檢疫等程序，在離境處執行查驗工作，不用等到國際航班抵美航空器落地才做，抒援美國邊境人員檢查的負擔。

根據聲明，截至目前為止，美國已和數個國家有類似的合作，包括加拿大、以及數個加勒比海、歐洲、中東國家，但是重要的印太地區卻沒有這樣的合作夥伴。提案參議員咸認桃園機場是很好的境外審查站，因為台美有直航班機，而且又是亞洲重要的轉飛點之一，再者，台灣是美國第九大貿易夥伴，台灣官方也是支持這樣一個設施的建立。