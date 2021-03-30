「老老照顧」憾事頻傳？ 美國研究：失智症患者的老年照顧者較易產生憂鬱症狀

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）隨著平均壽命的增長，老老照顧的情況逐漸成經常，近年也發生不少與照顧者因不堪照顧及經濟壓力，導致身心俱疲而選擇與患者共赴黃泉，所以照顧者也需提供適當的關懷與協助。根據2020年8月發表於《應用老年學期刊》的研究指出：與沒有失智者配偶的老人相比，照料著剛被診斷阿茲海默症或相關失智症患者的老年照顧者，較容易出現持續性憂鬱症狀。

該研究由密西根大學學者進行，以《健康和退休研究(Health and Retirement Study)》中1萬6千650名老人的數據進行分析；這些老人的背景包括：伴侶沒有失智症診斷、伴侶在過去兩年內被診斷出失智症、伴侶被診斷有失智症已超過兩年以上。研究者長期地觀察憂鬱症狀的發展以及所報告的憂鬱症狀數目。憂鬱症狀的範圍可以從嚴重、持續性、輕度到暫時性。

結果發現，伴侶未罹患失智症的老人其產生的憂鬱症狀數目平均為1.2；伴侶在最近兩年內被診斷有失智症者其憂鬱症狀增加了0.31(27％)；伴侶被診斷出失智症已超過兩年以上者其憂鬱症狀則增加了0.38(33％)。

中山醫學大學附設醫院精神科醫師賴德仁說明，以往照顧者多以女性為主，像是媳婦、太太或女兒，慢慢地男性也增多，其中老老照顧面臨的挑戰比一般年輕人壓力還大，照顧者本身身體狀況、認知功能下降、對社會資源不瞭解等；而年輕照顧者則面臨同時兼顧工作及照料孩子責任。

照顧患者對照顧者而言是一場長期抗戰，伴隨著遇到的挑戰，在生理上會出現疲倦、睡眠不足或失眠，情緒上也會有焦慮、挫折、無力、罪惡感等，也因接下照顧擔子後逐漸與社會隔離，與朋友相處或休閒時間減少，情緒更難以抒發。

賴德仁建議，照顧者可以透過網路或政府相關單位的資訊，增加對疾病的瞭解認識；或參加一些家屬的支持團體，從中學習他人經驗、表達困擾，彼此獲得支持與同理。當發現開始失眠、對患者生氣、容易感到不耐煩情緒逐漸失控，甚至產生想傷害患者的想法時，務必尋求專業醫療的協助，維持身心健康才能確保穩定的照顧品質。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，不只老老照顧，一般照顧病人因著病情起伏就是件伴隨焦慮、緊張、擔憂各種不安情緒及需體力的事，上述研究，證實了照顧者也需要自我關照，中華民國家庭照顧者關懷總會的調查指出，平均一位家庭照顧者的照顧時間長達9.9年，每日工作時數高達13.6小時，所以慢性疾病患者的照顧者，肯定要有長期照顧的預備心理及打算。

可先從盤點支持系統做起，家庭人力、經濟上的安排，親友鄰居的喘息替代；政府部門有哪些相關資源，都應積極蒐集了解及花時間申請；其次為節省精力起見，可將自己生活盡量簡化，包含居家環境整理、用餐準備…等，安排由其他家人分責代勞，朋友的聚會及各式活動(包含宗教、休閒、旅行…等)，則考慮其必要性與優先次序。

葉雅馨提醒自我情緒檢視及維持任何形式的運動仍是照顧者重要的功課，同時應要牢記自身的健康和被照顧者是同等重要的，特別是照顧失智症伴侶者。