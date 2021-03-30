北韓金與正批文在寅「鸚鵡」學舌 美白宮指「拜金會」難發生

北韓領導人金正恩胞妹，現任朝鮮勞動黨中央委員、黨中央組織指導部第一副部長金與正 北韓領導人金正恩胞妹，現任朝鮮勞動黨中央委員、黨中央組織指導部第一副部長金與正

（台灣英文新聞/ 張雅鈞 綜合外電報導）金與正今（30）日回擊南韓總統文在寅26日對北韓試射飛彈的譴責，砲火猛烈，稱南韓「與美國流氓般的邏輯沒兩樣」、「無恥」。

北韓（或稱朝鮮）於3月25日發射兩枚新型短程彈道飛彈，落入日本附近海域，引發國際譴責。聯合國安理事會（UNSC）制裁委員會應美國要求於26日開會，會上美國譴責北韓試射違反聯合國決議，要求再對北韓施加更多制裁。北韓外務省北美司司長趙哲秀（Jo Chol Su，譯音）則表示，該會意在剝奪北韓「自衛權」，並警告北韓將研擬「對策」。

韓聯社報導，文在寅於26日出席「西海守護日」紀念活動中，針對飛彈試射發表講話。他提到，此番朝鮮的武力挑釁，可能給重啟韓朝美三方對話帶來不利影響，為此他表示「擔憂」。

對此，北韓領導人金正恩胞妹，現任朝鮮勞動黨中央委員、黨中央組織指導部第一副部長金與正，今天發表聲明回擊文在寅暗示北韓阻礙三方對話的言論。金表示，對於文在公眾前發表這樣的言論「震驚到無法言語」。她認為，南韓將自身的彈道導彈試射解讀為促進朝鮮半島的和平與對話，卻將北韓的試射指控為引起南韓人民憂慮、阻礙對話，她批文「非常無恥」。

金與正在聲明中說：「這種不合邏輯且厚顏無恥的態度，與美國流氓般的邏輯根本沒兩樣」。並諷刺對方為「美國人飼養的鸚鵡」。

同一時間，華府也回應媒體詢問「拜金會」的可能性。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）29日對記者表示，她認為不同於前任總統川普作法，拜登應不會有「與金正恩同席而坐」這樣的規劃。