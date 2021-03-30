台灣影城龍頭、文策院斥資1.9億成立「伯樂影業」　《我的婆婆》電影版預計明年上映

文策院及四大影城龍頭成立的「伯樂影業」將積極投資國片，《我的婆婆怎麼那麼可愛》更確定推出電影版及其他6部電影將於明年問世。（圖/Taiwa... 文策院及四大影城龍頭成立的「伯樂影業」將積極投資國片，《我的婆婆怎麼那麼可愛》更確定推出電影版及其他6部電影將於明年問世。（圖/Taiwan News_Lyla Liu）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)文策院及四大影城龍頭成立的「伯樂影業」將積極投資國片，看好的7部電影將於明年問世。

文策院與國內四大影業龍頭2月成立的「伯樂影業」，於周一（29）正式舉行記者發布會，由文策院及威秀、秀泰、國賓、 新光四大影城組成的「推手影業」合資，威秀董事長吳明憲出任伯樂影業董事長，「推手影業」投資1億元、占股51%，文策院則投下9千萬第三期國發基金、占股49%，共斥資1.9億。

「伯樂影業」協助電影從開發、拍攝、發行到行銷，以每部預算新台幣一千萬元為上限， 參與總製作預算新台幣六千萬元以內的中小型國片，目標以一年 3 至 5 部的國片 IP產製量，今年則已瞄準7部風格迴異的國片。



文策院透過第三期國發基金與四大影城投資成立「伯樂影業」，左起：為新光影城副總經理林珮瑜、秀泰影城總經理廖偉銘、文策院董事長丁曉菁、文化部長李永得、伯樂影業董事長吳明憲、國賓影城董事長張中周（圖/文策院)

「 伯樂 影業」 專注於國片投 資製作與發行，並整合四大影城戲院國內通路、海內外發行的電影投資與製作量能，引進策略聯盟及投資夥伴，在開發、拍攝、發行及行銷等階段進行投資。

值得一提的是，多元題材更引起新加坡上市電影公司 mm2 全亞影視集團注目，預計將以每部片總預算 10%，參與伯樂影業所有項目的投資。

「 伯樂影業」預計參與 7 部不同類型的電影開發，包含《緝魂》導演程偉豪首部擔綱執導的動作喜劇電影；《怪胎》導演廖明毅新作改編藤井樹小說講述私刑正義的《暗社工》；台灣英國合製愛情喜劇《莎莉》取材從台灣真實網路詐騙，由李烈、吳明憲監製；創下公視開台 以來最高收視率的《我的婆婆怎麼那麼可愛》更確定推出電影版。



文策院及「 伯樂影業」已鎖定7部國片進行投資（圖/Taiwan News_Lyla Liu）

文化部長李永得表示，引導市場上的資金進入電影、 電視產業，是文化部的政策方向， 文策院與四大影城共同投資只是開始。

文策院董事長丁曉菁 引用電影台詞「一個 人的夢想只是夢想，所有人有同一個夢想，它就會成為真實」鼓舞創作者及各位投資人，共同為台灣電影努力 。 文策院 提供產業升級貸款及青創貸款 ， 以 及 「內容開發專案計畫」及 「國際合作投資專案計畫」 ，希望 協助 文創產業業者 及 影 視 工作 者 。

吳明憲 透 露 ， 伯樂串聯資本市場上的資金還有策略的夥伴，開案前整合資源降低投案風險，以往國片投資往往都押注在票房好壞，舉例電影《孤味》的執行狀況，上映前已回收80%左右。

吳明憲 強調， 以往影城是分別投資，現在合資的模式可以定量投資，以往可能一年一部，現達成共識為一年三到五部，未來希望可跟版權商談長期合作。在好萊塢發展下，國片其實沒有發展空間，希望能提升國片市占率，如此合作模式能把市場端資訊帶給創作者。

「推手影業」曾投資的電影包括《我的少女時代》、 《花甲大人轉男孩》、《紅衣小女孩》系列電影等。



《怪胎》導演廖明毅新作改編藤井樹小說，講述私刑正義的《暗社工》（圖/Taiwan News_Lyla Liu）



開發案的部分，則有2018 年第一屆野草計畫得獎作品、與《血觀音》製作團隊原子印象共同開發，蘇姿潔編劇的驚悚推理作品《晚餐》（圖/Taiwan News_Lyla Liu）