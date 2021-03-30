一人吃兩人補？ 調查：台灣近3成孕婦有妊娠糖尿病 脂肪攝取比例也偏高

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）孕期的營養狀態影響準媽媽及寶寶健康的關鍵，但許多媽媽聽信老一輩「一人吃兩人補」的理論，易因攝取過多的脂肪和精緻糖類食物而超重。醫師提醒，若孕婦在懷孕期間體重過重，不僅增加罹患妊娠糖尿病與高血壓的風險，且生出巨嬰的機率與剖腹產的可能性亦增高。

根據台北醫學大學保健營養學系團隊於107年至109年進行孕產婦飲食營養照護及衛教指導，蒐集1000名孕婦飲食資料，這些孕婦平均年齡33.7歲，患有妊娠糖尿病比例高達27％，飲食結構在乳製品、蔬菜類及水果類之食物攝取不足，且脂肪攝取比例偏高（佔總熱量38%）。

其中飲食與妊娠健康及出生結果的相關性發現，孕婦餐食之升糖指數（GI）及升糖負荷值（GL）對孕期體重增加有正向趨勢；全穀雜糧類、總碳水化合物、麥芽糖的食用量則與新生兒的出生體重有明顯正相關；低脂肪蛋白質的攝取有減少孕期體重現象。

懷孕婦女於懷孕、哺乳期間，因生理代謝改變、供應胎兒發育所需熱量及多種營養素需求也跟著改變。北市政府衛生局黃世傑局長建議孕婦在孕期每日飲食中，攝取水果類2-4份、蔬菜類3-5份、全穀雜糧類2.5-4.5碗、豆魚蛋肉類4.7-5份、乳品類1.5杯（1杯240毫升）及油脂3-6茶匙及堅果種子類1份。

而醣類食物應注意避免經常食用單一精緻食品，如白麵、麵線、土司等，並經常以含膳食纖維較多的之雜糧來取代，減少攝取加工較多之高脂肪食品。乳品類攝取建議無糖優格搭配堅果、水果食用，增加鈣質吸收。

平衡攝取三大營養素 強化關鍵營養素

台北醫學大學保健營養學系謝榮鴻教授表示，根據研究顯示，若孕婦在懷孕期間體重過重，會增加罹患妊娠糖尿病與高血壓的風險，且生出巨嬰的機率與剖腹產的可能性亦增高；而孕期體重過輕，則會增加早產或流產的機率及嬰兒出生體重不足，甚至增加新生兒死亡率。

預防妊娠糖尿病的發生不是只減少醣類（碳水化合物）攝取，更要注意整體三大營養素的平衡比例（醣類50-60%、脂質20-30%、蛋白質10-20%），避免太過油膩的食物並且要注意飲食中的醣類食物品質，多選擇含高纖維的非精緻食物，如以全穀飯替換白飯、全麥吐司替換白吐司等，以減少精製糖的攝入量。

孕婦對「葉酸」、「碘」及「鐵」等關鍵營養素有較多需求，應注意食物來源的足量補充，奠定寶寶健康的基石。特別是懷孕初期是胎兒神經管發育的重要時期：「葉酸」有助於胎兒腦部中樞神經發展，可由深綠葉菜、柑橘類水果、豆製品、瘦肉及動物肝臟裡攝取；「碘」可預防流產、死產、胎兒先天性異常，建議多吃紫菜、海帶、貝類及海魚；「鐵」可預防貧血及早產，建議多吃紅肉、深錄色蔬菜、豆子及豆腐。