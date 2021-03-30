失策！忘了遮刺青 黑手黨逃犯YouTube秀廚藝被逮

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）身為一名逃犯，韜光養晦低調行事是本分，但義大利一名黑手黨成員顯然不甘寂寞。他逍遙法外多年，最近不慎被逮，而原因竟然是在YouTube大秀廚藝，因此露了餡。

BBC 報導，53歲的畢亞特（Marc Feren Claude Biart）是惡名昭彰的義大利黑手黨「光榮會」（'Ndrangheta）成員。他2014年因涉嫌走私古柯鹼至荷蘭，遭通緝在案。這七年來他銷聲匿跡，在加勒比海的多明尼加隱世而居，但法網恢恢，凶神惡煞的黑道份子，竟被自己的愛現本性出賣。

根據義大利警方，畢亞特在YouTube分享了多支烹飪影片，做菜的過程雖全程蒙面，卻百密一疏，忘了掩蓋身上的特殊刺青，立刻被火眼金睛的警方發現，成功將他追緝到案。

光榮會是全球勢力最大的犯罪集團之一，控制了幾乎全歐洲的古柯鹼交易，以南義卡拉布里亞大區（Calabria）為據點。光榮會頭頭是66歲的曼古索（Luigi Mancuso），江湖人稱大叔（The Uncle），其他黨員的暱稱則包括野狼（The Wolf）、胖子（Fatty）與金髮妞（Blondie）。

義大利警方經過長期追查，已逮獲355名光榮會成員與貪官汙吏，他們將面臨數十年來最大規模的黑手黨審判，罪名包括謀殺、毒品走私、勒索與洗錢等。根據法新社，在審前會議中，光是唸完被告名單，就花了檢方整整3個小時。