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「台語溯源 歡迎指正!」「美」與「醜」台語怎麼說

By 大學退休教授 沉思, 台灣英文新聞－時評
2021/04/02 16:26
照片來源：<a href="https://pixabay.com/zh/users/digihanger-28124/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=508268">Barrie Taylor</a>/<a href="https://pixabay.com/zh/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=508268">Pixabay</a>

照片來源：Barrie Taylor/Pixabay

「美」是世界上各種事物的一項特徵，可引起人愉快的感覺者；例如「美景」、「美女」、「美味」等等，都能讓人產生「美」感。而「醜」則是完全相反的概念；醜的事物總是讓人感到不愉快，引起人的厭惡感或憎惡感。自古以來，人們即對「美」不斷地追尋與探討，而這種無止境的追尋與探討便成了人類文明進化的原動力之一。【註1】

在羅馬神話裡，維納斯(Venus) 是主司「美」的女神，也可以說是「美」的化身。但是她卻陰錯陽差地嫁給了一個瘸腿的糟老頭，就是火神瓦爾坎(Vulcan)；這個「美女與野獸」式的神話故事道盡了「美」與「醜」的對比與衝突。

根據古籍《廣韻》的解釋：「美，無鄙切，音眯。」可見古時的「美」字讀做「ㄇ ˇ」，與今日的讀音「ㄇㄟˇ」不同。而台語(這裡所謂的台語是指目前在台灣通用的源於閩南語的一種語言) 發音則為「bí」；例如，「美女」讀做「bí-lú」，「美男子」讀做「bí-lâm-chú」等等。

又由古籍《說文》得知：「美，甘也，丛羊丛大。」也就是說，「美」字係由「羊」和「大」兩字疊合而成－－也許古人認為大隻的羊最好吃，因此「美」最初是「甘」(美味) 的意思。這顯示出古人最初感覺到的「美」是專指「美味」而言；後來才引申出來，泛指一般事物的美，如「美景」、「美女」等。

台語裡除了使用「美」(發音：「bí」) 這個字之外，還用「súi」(ㄙㄨˋ)來泛指一般事物的美。例如，「真súi」就是「很美」的意思，「súi姑娘」就是「美麗姑娘」的意思。

由於有人誤認「媠」字的讀音為「ㄙㄨㄟˊ」，而「ㄙㄨㄟˊ」跟「súi」(ㄙㄨˋ) 發音有點相近，因此認定這個「媠」就是「súi」的漢字；其實不然。根據古籍《正韻》的記載：「媠，吐火切，丛音妥。」也就是說，「媠」字的讀音與「妥」字相同，都念作「ㄊㄨㄛˇ」，跟「ㄙㄨˋ」完全不相干。

其實，「súi」應為英語「sweet」(發音：[swi:t]) 的音譯。根據英文字典【註2】的解釋：

「sweet: having an appearance that is charming or endearing.」

也就是說，「sweet」是指外表看起來很迷人、很可愛的意思。該字典又說：

「sweet: pleasing to any of the senses.」

這就說得更清楚了：「sweet」係指「可引起人愉快的感覺者。」質言之，英語的「sweet」就是美麗、漂亮的意思。因此台語的「súi」(ㄙㄨˋ) 應該就是英語「sweet」的音譯。

台語的「súi」(ㄙㄨˋ) 沒有對應的漢字，目前常用同音字「水」(ㄙㄨˋ)來表達。例如，「真『水』」就是「很美」的意思，「『水』姑娘」就是「美麗姑娘」的意思－－用「水」(ㄙㄨˋ) 來作為「súi」的假借字雖然不盡理想，但依據語言「約定成俗」的潛規則，只要用習慣就不必太計較了。

「美」的反義字是「醜」，中文發音「ㄔㄡˇ」。根據《康熙字典》的解釋：「醜，貌惡也。」也就是說，「醜」就是讓人看起來會引起憎惡、不愉快的感覺的一項特徵。但台語很少用到「醜」(台語音thiú，即ㄊㄨˋ)這個字，而常用「bái」來表達。例如，「醜人」的台語是「bái-lâng」，「美醜」的台語是「súi bái」。

我們發現台語「bái」跟英語「vile」(發音：[vaıl])不但發音很近似【註3】，字義也幾乎相同。根據英文字典【註2】的解釋：

「vile: causing disgust or abhorrence.」

即，「vile」是「引起厭惡感或憎惡感」的意思。該字典又說：

「vile: extremely unpleasant to experience.」

這裡說得很清楚：「vile」是「令人感到極端不愉快」的意思。也就是說，英語的「vile」有醜惡、醜陋的意思。

由於台語的「bái」沒有對應的漢字，但跟英語「vile」的音、義均相當雷同，筆者合理地推論，台語「bái」很可能就是英語「vile」的音譯。

【註1】一般認為，人們對真(truth)、善(goodness)、美(beauty)的不斷追尋，是人類文明進化的三大原動力。

【註2】例如英文字典《ENCARTA：World English Dictionary》。

【註3】台語裡沒有「v」音，由外語音譯時通常以「b」來代替。例如英語「violin」(小提琴)音譯成台語就變成「bai 'o lin」。
沉思
台語

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