「台語溯源 歡迎指正!」「美」與「醜」台語怎麼說

「美」是世界上各種事物的一項特徵,可引起人愉快的感覺者;例如「美景」、「美女」、「美味」等等,都能讓人產生「美」感。而「醜」則是完全相反的概念;醜的事物總是讓人感到不愉快,引起人的厭惡感或憎惡感。自古以來,人們即對「美」不斷地追尋與探討,而這種無止境的追尋與探討便成了人類文明進化的原動力之一。【註1】

在羅馬神話裡,維納斯(Venus) 是主司「美」的女神,也可以說是「美」的化身。但是她卻陰錯陽差地嫁給了一個瘸腿的糟老頭,就是火神瓦爾坎(Vulcan);這個「美女與野獸」式的神話故事道盡了「美」與「醜」的對比與衝突。

根據古籍《廣韻》的解釋:「美,無鄙切,音眯。」可見古時的「美」字讀做「ㄇ一 ˇ」,與今日的讀音「ㄇㄟˇ」不同。而台語(這裡所謂的台語是指目前在台灣通用的源於閩南語的一種語言) 發音則為「bí」;例如,「美女」讀做「bí-lú」,「美男子」讀做「bí-lâm-chú」等等。

又由古籍《說文》得知:「美,甘也,丛羊丛大。」也就是說,「美」字係由「羊」和「大」兩字疊合而成--也許古人認為大隻的羊最好吃,因此「美」最初是「甘」(美味) 的意思。這顯示出古人最初感覺到的「美」是專指「美味」而言;後來才引申出來,泛指一般事物的美,如「美景」、「美女」等。

台語裡除了使用「美」(發音:「bí」) 這個字之外,還用「súi」(ㄙㄨ一ˋ)來泛指一般事物的美。例如,「真súi」就是「很美」的意思,「súi姑娘」就是「美麗姑娘」的意思。

由於有人誤認「媠」字的讀音為「ㄙㄨㄟˊ」,而「ㄙㄨㄟˊ」跟「súi」(ㄙㄨ一ˋ) 發音有點相近,因此認定這個「媠」就是「súi」的漢字;其實不然。根據古籍《正韻》的記載:「媠,吐火切,丛音妥。」也就是說,「媠」字的讀音與「妥」字相同,都念作「ㄊㄨㄛˇ」,跟「ㄙㄨ一ˋ」完全不相干。

其實,「súi」應為英語「sweet」(發音:[swi:t]) 的音譯。根據英文字典【註2】的解釋:

「sweet: having an appearance that is charming or endearing.」

也就是說,「sweet」是指外表看起來很迷人、很可愛的意思。該字典又說:

「sweet: pleasing to any of the senses.」

這就說得更清楚了:「sweet」係指「可引起人愉快的感覺者。」質言之,英語的「sweet」就是美麗、漂亮的意思。因此台語的「súi」(ㄙㄨ一ˋ) 應該就是英語「sweet」的音譯。

台語的「súi」(ㄙㄨ一ˋ) 沒有對應的漢字,目前常用同音字「水」(ㄙㄨ一ˋ)來表達。例如,「真『水』」就是「很美」的意思,「『水』姑娘」就是「美麗姑娘」的意思--用「水」(ㄙㄨ一ˋ) 來作為「súi」的假借字雖然不盡理想,但依據語言「約定成俗」的潛規則,只要用習慣就不必太計較了。

「美」的反義字是「醜」,中文發音「ㄔㄡˇ」。根據《康熙字典》的解釋:「醜,貌惡也。」也就是說,「醜」就是讓人看起來會引起憎惡、不愉快的感覺的一項特徵。但台語很少用到「醜」(台語音thiú,即ㄊ一ㄨˋ)這個字,而常用「bái」來表達。例如,「醜人」的台語是「bái-lâng」,「美醜」的台語是「súi bái」。

我們發現台語「bái」跟英語「vile」(發音:[vaıl])不但發音很近似【註3】,字義也幾乎相同。根據英文字典【註2】的解釋:

「vile: causing disgust or abhorrence.」

即,「vile」是「引起厭惡感或憎惡感」的意思。該字典又說:

「vile: extremely unpleasant to experience.」

這裡說得很清楚:「vile」是「令人感到極端不愉快」的意思。也就是說,英語的「vile」有醜惡、醜陋的意思。

由於台語的「bái」沒有對應的漢字,但跟英語「vile」的音、義均相當雷同,筆者合理地推論,台語「bái」很可能就是英語「vile」的音譯。

【註1】一般認為,人們對真(truth)、善(goodness)、美(beauty)的不斷追尋,是人類文明進化的三大原動力。

【註2】例如英文字典《ENCARTA:World English Dictionary》。

【註3】台語裡沒有「v」音,由外語音譯時通常以「b」來代替。例如英語「violin」(小提琴)音譯成台語就變成「bai 'o lin」。