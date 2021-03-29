【台帛開啟旅遊泡泡】惠恕仁總統3/29國際記者會: 台灣帛琉互信深　蔡總統PO文•介紹帛琉四大亮點

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帛琉總統惠恕仁3/28抵台灣訪問5天 4/1返國親身體驗「台帛旅遊泡泡」流程

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 帛琉總統惠恕仁率團訪台，台帛旅遊泡泡將在4月1日啟動。總統蔡英文今天(3/29) 透過臉書，當起代言人，讚揚帛琉觀光四大亮點，包括絕美海島景觀、獨特南島文化、天然海陸美食及有遠見的觀光政策。

另一方面，帛琉總統惠恕仁今(3/29) 晚在國際記者會表示，很開心訪問台灣，見證台灣人民的熱情與台帛友誼；台帛啟動旅遊泡泡，因為兩國互信很深。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）昨(3/28) 率訪問團抵台，美國駐帛琉大使倪約翰（JohnHennessey-Niland）隨行；這是惠恕仁上任後首次出訪，也是國際疫情後，第一位到訪台灣的外國元首。

惠恕仁今上午赴新光醫院健檢、瞭解醫院檢查設備與台灣醫療服務，晚間與外交部長吳釗燮共同舉行國際記者會，倪約翰也出席。

吳釗燮表示，惠恕仁率團來訪意義重大，除了凸顯兩國防疫有成外，也展現兩國的誠摯友誼。

中央社引述惠恕仁指出，此行見到台灣人的熱情，及兩國的友誼。帛琉與台灣啟動旅遊泡泡，是因為兩國有很深的互信。這次訪問台灣，很高興有美國駐帛琉大使同行。

總統蔡英文定明天(3/30)下午4時，於總統府接見惠恕仁一行，並於當晚6時在台北賓館宴接待訪問團。

今天(3/29) 晚間蔡總統則是透過臉書貼文指出，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）昨抵達台灣，親自宣傳4月1日即將出發的台帛安全旅行圈（旅遊泡泡）首發團，她要熱烈歡迎帛琉的好朋友們來訪。

蔡總統說，兩年前，她也拜訪過美麗的帛琉，對當地得天獨厚的環境以及推動觀光發展的長遠視野，都留下深刻的印象，「就讓我來當代言人，跟大家介紹帛琉觀光的特色」。

她提到，帛琉擁有豐富的珊瑚礁生態，相當適合出海及浮潛。牛奶湖、水母湖、海豚灣、洛克群島等多樣的海島秘境，絕對不能錯過；帛琉和台灣原住民族一樣屬於南島民族，不論是歌謠、舞蹈、工藝還是傳統建築，都很值得認識，也推薦拜訪帛琉國家博物館。

蔡總統說，帛琉飲食重視食材原汁原味，沒有過多的調味就很可口，「一定要試試當地盛產的椰子、芋頭、樹薯及各式海鮮！」

蔡總統表示，為了保育海洋，帛琉是全球第一個禁用有害防曬乳的國家，也用紙吸管取代塑膠吸管，減少不可分解的垃圾。每位訪客入境時，更要簽署帛琉誓詞（Palau Pledge），宣誓一起守護帛琉人的島嶼家園。

她說，台灣也有豐富的觀光資源，同樣以自己的風景、文化、美食為榮，透過和帛琉互相交流、拜訪，期待兩國的觀光產業，都能夠永續發展。蔡總統也在臉書附上出訪帛琉時的照片跟影片。