緬甸克倫裔少數民族不堪砲火襲擊　跨越邊境尋求泰國庇護

克倫族人，包括許多幼童，用包袱和籃子背著自己的財產逃離了自己的家園。（來源： 美聯社） 克倫族人，包括許多幼童，用包袱和籃子背著自己的財產逃離了自己的家園。（來源： 美聯社）

克倫族人，包括許多幼童，用包袱和籃子背著自己的財產逃離了自己的家園。（來源：美聯社） 克倫族人，包括許多幼童，用包袱和籃子背著自己的財產逃離了自己的家園。（來源：美聯社）

（台灣英文新聞 / 張雅鈞 綜合外電報導）在歷經27、28日兩日來自緬甸軍方的空襲後，大約3000名克倫族人湧入鄰國泰國尋求庇護，泰國當局已在西北部邊境做好準備，人道主義救援機構「自由緬甸守護者」（The Free Burma Rangers, FBR）亦提供醫療與其他援助。

緬甸軍政府於27日建軍76週年當天，對國內44處城市進行大規模血腥鎮壓，當天有114人慘遭殺害，｢軍人節」淪為「軍恥節」。而由少數族裔武裝團體｢克倫民族聯盟｣（Karen National Union, KNU）所控制的，地處泰緬交界的克倫邦穆特勞地區（Mutraw）亦被鎖定，淪為攻擊目標。

美聯社報導，週六（27日）晚上，軍方出動兩架直升機空襲了穆特勞縣的德布諾村（Deh Bu Noh village）等地，至少造成兩名村民死亡。又在周日夜間至週一進行了三次襲擊。這些襲擊，可能是針對正在為克倫人爭取更大自治權的KNU的武裝勢力克倫民族解放軍（Karen National Liberation Army, KNLA）於週六上午襲擊並佔領一個政府軍事前哨，所進行的報復。

據泰國公共電視台（TPBS）報導，逾3000人越過緬甸與泰國邊界，進入泰國夜豐頌省（Mae Hong Son province）。當天拍攝的照片顯示，克倫裔少數民族，包括許多幼童，用包袱和籃子背著僅有的財產逃離了自己的家園。