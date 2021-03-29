新北校園運動防護團巡迴計畫開跑　守護基層運動員800人受惠

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
新北市今(110)年首度推動校園運動防護團巡迴計畫，教育局委託輔仁大學體育學系統籌號召防護團人力，包含運動防護員及物理治療師專長人才，於3月至6月以每週1次、每次3小時的頻率，巡迴試行15所設有體育班的國中，藉由防護員每週巡迴服務，讓基層運動選手在更完善安全的環境下進行訓練，預計受惠對象可達800人。
為讓基層運動員可安心無虞專注練習，新北市從104年起即結合教育部體育署的資源，推動學校運動防護站分站設點計畫。相較於一般校隊或是國小的體育團隊，國高中的體育班訓練強度、比賽強度比較高，相對身體受傷或疲累情形也較多，因此針對競技訓練程度較高的中學體育班團隊，在校園內設置運動防護站。
學校運動防護站從104年起於5所高中試行，擴展到110年設置31所國高中，範圍從高中延伸到國中、從體育班學校擴展到運動績優學校。例如中和高中及林口高中等校於校內設站，輔導聘用運動防護員進駐，平時進行例行性選手運動防護工作、支援鄰近體育重點學校運動防護事宜。另亦於全國中等學校運動會等重要賽會以外勤支援的方式隨隊服務。考量部分學校仍有防護人力支援需求，故於現行分散駐點模式下，今年起首度輔以團隊巡迴模式，巡迴尚未設站的國中體育班學校，讓校園運動防護網絡更加健全。
運動防護員走入校園，在防護室裡為桌球隊選手進行檢查和貼紮，這是新莊國中體育班午後訓練的日常，也是新北市各國高中體育班常見景象。該校體育團隊林美祝老師表示，原本校內每周1日或重要賽會期間，運用相關經費聘用運動防護員協助貼紮防護、訓練中緊急處理等工作。今年能獲得新北校園運動防護團的巡迴協助，可增加選手照顧的頻率，運動防護員的支援讓教練和同學們都覺得安心許多。
輔仁大學體育學系何健章副教授強調，輔大致力整合運動防護科學與醫療服務資源，建置完整之區域醫療服務網與運動防護科學輔導網，很高興透過與新北市的合作，讓系上的孩子到第一線服務，使畢業生學以致用，也照顧新北基層校園，後續亦期望透過輔大運動醫學中心綠色通道及快速就診等服務，提供選手完整醫療照護及更專業的健康管理。
教育局長張明文表示，新北巿長期投入基層運動防護工作，聘用校園防護員人數約49人，本次巡迴防護團再增10位防護員的量能，從校園運動防護站的設置、防護團巡迴服務，都是希望在運動防護員第一線的守護下，給學生選手堅強後盾，提供一個免於運動傷害的安全環境，進而提升競技成績。同時提升孩子們運動防護知能，亦有助於這些基層的體育種子在未來能結合運動科學、運動防護等知識，發揮所長。