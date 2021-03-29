新北校園運動防護團巡迴計畫開跑　守護基層運動員800人受惠

新北市今(110)年首度推動校園運動防護團巡迴計 畫，教育局委託輔仁大學體育學系統籌號召防護團人力， 包含運動防護員及物理治療師專長人才，於3月至6月以每週1次、 每次3小時的頻率，巡迴試行15所設有體育班的國中， 藉由防護員每週巡迴服務， 讓基層運動選手在更完善安全的環境下進行訓練，預計受惠對象可達 800人。

為讓基層運動員可安心無虞專注練習，新北市從104年起即結合教 育部體育署的資源，推動學校運動防護站分站設點計畫。 相較於一般校隊或是國小的體育團隊，國高中的體育班訓練強度、 比賽強度比較高，相對身體受傷或疲累情形也較多， 因此針對競技訓練程度較高的中學體育班團隊， 在校園內設置運動防護站。

學校運動防護站從104年起於5所高中試行，擴展到110年設置 31所國高中，範圍從高中延伸到國中、 從體育班學校擴展到運動績優學校。 例如中和高中及林口高中等校於校內設站， 輔導聘用運動防護員進駐，平時進行例行性選手運動防護工作、 支援鄰近體育重點學校運動防護事宜。 另亦於全國中等學校運動會等重要賽會以外勤支援的方式隨隊服務。 考量部分學校仍有防護人力支援需求，故於現行分散駐點模式下， 今年起首度輔以團隊巡迴模式，巡迴尚未設站的國中體育班學校， 讓校園運動防護網絡更加健全。

運動防護員走入校園，在防護室裡為桌球隊選手進行檢查和貼紮， 這是新莊國中體育班午後訓練的日常， 也是新北市各國高中體育班常見景象。 該校體育團隊林美祝老師表示，原本校內每周1日或重要賽會期間， 運用相關經費聘用運動防護員協助貼紮防護、 訓練中緊急處理等工作。 今年能獲得新北校園運動防護團的巡迴協助， 可增加選手照顧的頻率， 運動防護員的支援讓教練和同學們都覺得安心許多。

輔仁大學體育學系何健章副教授強調， 輔大致力整合運動防護科學與醫療服務資源， 建置完整之區域醫療服務網與運動防護科學輔導網， 很高興透過與新北市的合作，讓系上的孩子到第一線服務， 使畢業生學以致用，也照顧新北基層校園， 後續亦期望透過輔大運動醫學中心綠色通道及快速就診等服務， 提供選手完整醫療照護及更專業的健康管理。

教育局長張明文表示，新北巿長期投入基層運動防護工作， 聘用校園防護員人數約49人，本次巡迴防護團再增10位防護員的 量能，從校園運動防護站的設置、防護團巡迴服務， 都是希望在運動防護員第一線的守護下，給學生選手堅強後盾， 提供一個免於運動傷害的安全環境，進而提升競技成績。 同時提升孩子們運動防護知能， 亦有助於這些基層的體育種子在未來能結合運動科學、 運動防護等知識，發揮所長。