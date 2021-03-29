臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超396.78億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/3/22~2021/3/26）外資在集中市場總買進金額為3,716.08億元，總賣出金額為4,112.86億元，賣超為396.78億元，另統計自2021年年初至3月26日止，外資總買進金額為4兆6,581.88億元，總賣出金額為5兆56.62億元，累計賣超為3,474.74億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆3,152.08億元新台幣，占全體上市股票市值的44.87%，較3月19日的22兆1,023.60億元新台幣，增加2,128.48億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：彩晶：買進241,672千股，賣出96,038千股，買超145,634千股。

第二名：國泰金：買進100,618千股，賣出42,859千股，買超57,759千股。

第三名：群創：買進569,328千股，賣出521,690千股，買超47,638千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進93,434千股，賣出178,703千股，賣超85,269千股。

第二名：華航：買進59,816千股，賣出94,541千股，賣超34,725千股。

第三名：和碩：買進21,742千股，賣出49,554千股，賣超27,812千股。