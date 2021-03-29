富邦證券推定期定額投資 微笑輕鬆存股

近期台股進入波動整理，股價的波動幅度開始變大， 而操作風險也變高，但在中長期趨勢仍舊看好的環境下， 投資新手想進場卻又不知該如何因應。富邦證券表示， 投資新手可採取分批進場的定期定額投資策略， 無需考慮進場時間點，每月只要投入最低1,000元， 即可投資長線優質標的個股，或者一籃子股票的ETF。把握「 三不原則」：不怕跌、不停扣、不貪多， 透過定期定額將長期成本平均分攤，就能用時間分散價格風險， 穩定且逐步累積財富。

富邦證券自從開辦定期定額ETF業務以來，熱度持續看漲，單月扣 款人數將近4萬戶，單月投資金額接近新台幣2.7億元，2020 年全年扣款金額較2019年成長幅度高達98%。因此，2021 年特別推出定期定額台股業務供投資人選擇。 定期定額最大的優點在於，在趨勢不變下， 當市場下跌時反而可以扣到更多的單位數，特別是長期紀律投資， 當市場反彈價格回升，會為投資人創造較好的投資報酬， 這也是長久以來大家一直強調定期定額打造微笑曲線的原因。

現在富邦證券除原有之定期定額ETF業務外， 另推出定期定額台股功能，只要打開下單軟體， 設定每個月扣款金額，即可在每月6號、16號以及26號， 定期定額投資單一個股或ETF。6月30日前首次定期定額ETF 或首次定期定額台股扣款成功之客戶，還可抽LINE POINTS 50點至500點! 連續3個月定期定額扣款成功之客戶，於5月至9月每月更加碼抽出 熱門3C好禮2名!(活動詳細條件請參考：https:// www.fubon.com/securities/hot_ new/open-now/etf.html)

富邦證券持續增加投資標的，目前共提供49檔股票、26檔富邦投 信ETF及5種投資組合商品，投資人可依據自己的投資屬性， 選擇適合自己的投資類股，每月最低只要1000元就可以開始投資 ，即早開始進行財務的規劃，逐步累積您的財富。 若有相關問題請至富邦證券網站(www.fbs.com.tw) 或洽客服專線0800-073-588，由專人提供解答及服務。