【粉紅租屋風波後】葉毓蘭考察台灣立委住宿會館　強調：不是針對王定宇

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【沉默無語的王太太•辛苦了】陷租屋粉紅風暴 台灣立委王定宇：不再租了、「太太都清楚」

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 民進黨立委王定宇日前爆出不住立委住宿會館，而到外面租屋的風波；立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委葉毓蘭今天(3/29) 安排考察立委住宿會館，她說，不是針對王定宇而來，自己也很珍惜會館的環境。

上圖為立法院台北會館外觀。下圖為台北會館的立委房間內部擺設。中央社

立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委葉毓蘭（上圖右）及國民黨立委吳斯懷（上圖左）29日考察立委住宿會館；圖為大安會館的立委房間內部情況。中央社

葉毓蘭也說，她住在大安會館，這邊的環境比自家的主臥室還舒服、方便，而其他立委可能在房間內還有很多不同的活動要進行，所以稍微嫌小一點。

立法院司法及法制委員會今天安排的議程，是到立法院台北、大安會館考察維修管理現況；由於王定宇日前與民進黨發言人顏若芳爆出租屋風波，今天的考察引來大批媒體採訪。

葉毓蘭接受媒體聯訪，被問到這次的考察，外界解讀是針對王定宇而來；她說，其實並沒有，而且「一室之不治，何以天下國家為」，立法院支援立委問政，但會館卻有立委嫌，「人民對我們怎麼會有信心。」

葉毓蘭說，立法院有編預算整修會館，維持相關堪用度，這筆錢也是人民納稅錢，立委本來就應該監督，因此安排考察行程。

葉毓蘭指出，常有媒體拜託能否帶他們進入立委住宿會館拍攝，但考量事涉隱私，所以不大方便，而立委作為房客也不能太任性，「雖然我們沒有交8000塊」，但會館內每間房的設備都一樣，就連牙刷、肥皂、拖鞋等都準備好，但有的立委覺得拖鞋不好穿，她自己則是自備，這些屬於個人的物品，其實做為一個立委，應該有足夠的能力解決這些小問題。

葉毓蘭也被問到，「王委員說有噪音、壁癌問題」；她表示，自己沒碰到，而會館房間部跟櫃台人員提供的服務都很一致，像是大安會館的冰箱比較老舊，房間部人員幫忙除霜，就連放在冰箱的食物過期也幫忙處理，立委不能把會館當五星級旅館想像，但對她來說，支持平常問政的需求已經足夠。

媒體追問葉毓蘭，「這邊會不會不適合立委居住，王委員好像要在外面找？」她說，他已經說了不適合，每個人適合的標準不太一樣，對她來說，大安會館比自己家裡的主臥室還要方便、舒服，這已經夠了，而其他立委可能因為在房間內還有很多不同的活動要進行，稍微小一點。

中央社引述立法院總務處長周傑說，建物尚無耐震疑慮，預計在民國111年至114年間進行室內裝修、外牆整修等工程，工程經費約新台幣1.72億元。

立法院司法及法制委員會今天安排到立法院台北、大安會館考察維修管理現況，立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委葉毓蘭及國民黨立委吳斯懷出席。

周傑報告時指出，台北會館鄰近博愛特區，於民國80年完工，離捷運小南門站步行約5分鐘，可供立委住宿的房間有80間；大安會館於民國72年興建完成，離大安森林公園步行約10分鐘，可供立委住宿的房間有84間。

建物結構部分，周傑指出，經台北市土木技師公會102年鑑定在案，評估結論為「尚無耐震疑慮。」

立法院總務處長周傑介紹，台北會館可供立委住宿的房間有80間，大安會館則有84間；這屆立委人數共有113人，實際登記住宿人數有71人，而登記使用房間數有142間，分別為台北會館70間、大安會館72間。

周傑表示，根據立法院住宿會館管理要點規定，供設籍台北市及新北市以外的立委登記住宿，每位立委登記2間為限。

關於立委住宿會館的安全維護，周傑說，住宿會館是立法院區的延伸，基於國會自治及自律，目前會館派有立法院工作人員及警衛服勤並受立法院指揮與監督；另外，為了確保住宿立委的安全及隱私，均有嚴格的門禁管制，非會館工作人員及未經立委允許的人員，嚴禁至立委所住宿的樓層。

如何提升會館住的品質？周傑指出，短期部分，將整修住宿單元以及公共區域，也汰換老舊電梯等；中長期部分，將全面升級住宿品質，規劃智慧、永續、節能、健康宅等。

周傑接著說，預計在111年至114年間，執行室內裝修、外牆整修、空調、公共空間主要幹管等，工程經費約計1.72億元。

周傑提到，雖然住宿會館屋齡老舊，但立法院每年均編列預算針對建物、設施、設備進行維護保養及修繕，舒適安全無虞；未來住宿會館整修將徵求住宿立委意見納入，以規劃符合需求的住宿環境。