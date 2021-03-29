板橋凱撒X Three leafs即日起至6/15 「日日好食 口口好茶」系列活動

沏上一壺茶，看著茶葉舒展開然，撲鼻而來的，則是一股悠然茶香，放慢步調品茗，為自己開啟一段新的旅程吧！板橋凱撒大飯店邀請台灣在地茶葉品牌Three leafs聯手打造「日日好食 口口好茶」三波系列活動，介紹、宣揚台灣在地茶文化，以茶會友體驗台灣茶農的精湛演繹：即日起至6/15止，Three leafs品牌陳設進駐飯店一樓大廳，讓旅客體會茶產地、製成、茶樹、顏色、香氣等五感體驗，並可免費參與寄送附含茶包的明信片予世界各地的朋友，邀好友共同遠端品茗外，還可參加臉書拍照打卡抽獎活動。

另外於大廳酒吧及家宴中餐廳皆有提供Three leafs經典茶品及禮盒，凡購買消費不限金額也可參加第二波抽獎活動；第三波活動則於4/1-4/30推出限量住房專案，每晚3,300元起、入住可享Three leafs 4入茶包禮盒、品牌折價卷乙張及隔日自助式早餐2客，還可參加房客專屬抽獎活動。以上三波抽獎活動內容包括飯店住宿券、Three leafs茶具禮盒及經典茶品禮盒等(價值2,800元以上)，即刻踏上旅程，與Three leaf共邀好友品茗，一同回甘幸福吧！活動詳情：https://reurl.cc/NXN3d6

【活動一】飯店大廳拍照打卡參加抽獎

即日起-6/15期間

不論住宿或用餐客人，可於1樓飯店大廳內與Three leafs品牌陳設拍照，於板橋凱撒官方臉書指定貼文下方上傳照片，留言與Tag三位朋友，即可參加抽獎活動，獎品內容包括板橋凱撒豪華客房住宿券(價值17,530元)、Three leafs 茶具禮盒(價值4,800元)。

【活動二】家宴中餐廳與大廳酒吧消費抽獎

即日起-6/15期間

預訂家宴中餐廳包廂即贈每一座位Three leafs桂花烏龍茶小禮品(限量1,000份、贈完為止)、另於家宴中餐廳與大廳酒吧消費Three leafs相關茶品與產品不限金額，即可參加抽獎活動，獎品內容包括板橋凱撒豪華客房住宿券(價值17,530元)、Three leafs 創意禮盒(價值3,800元)。

【活動三】限量「日日好食 口口好茶」住房專案

4/1-4/30期間，每晚3,300元起