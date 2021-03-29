台灣北捷旅客違規冒用「社福卡」最多•站務員靠「鷹眼」揪出　「凍齡者」被逮~很樂

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台北捷運近5年來旅客違規行為第一名為冒用社福卡，而要揪出這些乘客，多半是靠站務員的「鷹眼」。不過也有駐顏有術而看不出可用敬老卡的乘客，被攔下反而很開心。

台北捷運今天(3/29) 公布前陣子逃票還攻擊站務員的乘客相關後續處置。北捷說，據近5年統計，旅客違規行為前3名分別為冒用社會福利卡、逃票及違規飲食。

北捷客服新聞組長蔡宏俊表示，冒用敬老卡、愛心卡的乘客，要揪出基本上全憑站務員眼力，坦言「比較土法煉鋼一點」。正常卡進出閘門時，燈號不會亮，但社福卡刷卡時會亮黃燈，站務員就會緊盯進出人潮。

蔡宏俊說，在愛心卡部分，有些民眾外表看不出來、但確實擁有殘障手冊，此時要確認身分時就必須謹慎使用話術。

而在敬老卡部分，中央社引述蔡宏俊表示，很多人駐顏有術，「真的看不出來」，他們就曾攔下一名用敬老卡的女子，結果對方拿出身分證證明的確符合資格，「我們就大讚她保養得很好，那位大姐也蠻開心的」。

由於現在防疫期間，閘門口都會有工作人員舉牌提醒戴口罩。蔡宏俊說，舉牌的多為防疫人員，他們專注在防疫行為上；有些時段是由北捷保全來舉牌，此時就會幫著檢視進出人潮，稍微分擔站務員壓力。

北捷一年約抓出2800件違規、總開罰約新台幣370萬。不過以北捷每天200萬搭乘人次推估，冒用社福卡每天約3件、逃票2件、違規飲食2件，算下來每百萬人次只有4件違規行為，比例很低。

在逃票方面，蔡宏俊指出，有些人尾隨別人進出閘門自以為不明顯，其實在旅客中「前胸貼後背」的姿態，站務員們訓練有素，一看就知道，會立即上前逮人。

北捷對逃票乘客是逃一次罰一次，乘客屆時不只要補票，還要繳票價50倍的違約金，民眾不要心存僥倖。