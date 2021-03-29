2021來大苑子摘芒果！ 4/1起盛夏品嚐芒果的絕對美味！

大苑子今年的芒果季04.01即將在全台登場，由人氣飲品「愛文芒果冰沙」與「愛文翡翠」。（大苑子提供） 大苑子今年的芒果季04.01即將在全台登場，由人氣飲品「愛文芒果冰沙」與「愛文翡翠」。（大苑子提供）

大苑子芒果季來了！4/1即將全台登場！這個夏天，就來大苑子摘芒果吧！準備好到全台大苑子品嚐來自國境之南的夏日絕對美味，滿足你對盛夏著時鮮果的瘋狂愛戀吧！

每到夏日一定要喝到的那一杯，當然就是大苑子的愛文芒果冰沙！萬眾期盼的愛文芒果冰沙、愛文翡翠，3/26搶先在市府夢想店開跑了！不僅如此，今年還加碼再加碼，市府夢想店夏日全新冰品「夏日芒果曼波」，大塊大塊新鮮芒果堆砌成山，加上手工製作的許慶良鮮奶酪、新鮮芒果果醬及許慶良鮮乳煉乳，保證讓芒果控們為之瘋狂、為之著迷！接下來將陸續推出芒果霜淇淋、新鮮裁切芒果，以及其他多元芒果商品等，就是要讓芒果控們，來大苑子品嘗愛文芒果的各種變化、各式滋味，把新鮮芒果一口氣吃個過癮、吃到飽！

飲品、冰品、霜淇淋…讓人品嚐各式各樣芒果！

大苑子今年首波推出的芒果飲品、冰甜品，主要為嚴選屏東枋山枋竂在欉紅的新鮮愛文芒果製作而成。其中年年受到粉絲支持，全台銷量突破百萬杯的「愛文芒果冰沙」，使用新鮮芒果製成，香氣、口感超級濃郁，且吃得到新鮮芒果丁，每一年都是芒果季的一定要喝、必定要喝的飲品！而清爽系芒果飲品代表「愛文翡翠」則是以新鮮愛文芒果結合回甘翡翠綠茶，口感清爽，香氣在嘴裡縈繞許久，總讓人忍不住一口接著一口！

冰品部份，今年大苑子市府夢想店率先登場的是夏日全新冰品「夏日芒果曼波」！以新鮮芒果結合剉冰，淋上手工現熬的芒果果醬，再配上特A級許慶良鮮乳製作成的鮮奶酪和鮮乳煉乳，每嘗一口，彷彿就像曼波熱舞一般，帶給你腳步輕盈、節奏輕快的全新感受！這是一場由新鮮芒果和Q彈奶酪拉開的夏日序幕，沁涼清爽，口感絕配！真的只有大苑子才吃得到！

除了飲品和冰品外，大苑子也會陸續推出新鮮芒果裁切、芒果甜點，希望可以透過多元的變化，讓有喜愛大苑子的消費者一起看見水果之美！

大苑子愛文芒果，就是要銷日等級並且在欉紅！

大苑子長期和果農合作，以指定果園的方式，要求愛文芒果一定要在樹上熟成至一定程度後，再進行採收。所謂的在欉紅芒果，其獨特之處在於，比起提早採收以人工催熟的芒果，香氣更加濃郁誘人，口感更是大勝一籌！不僅如此，為保有外銷日本的競爭力，果農還必須確保一條藤上只能保有不超過兩顆的芒果，讓每顆芒果都能獲得充足的營養和日照，才能真正好吃！

不僅如此，為強調芒果的口感和品質！大苑子採購同仁在產季之前，就會進駐產地，時時掌握愛文芒果生長狀況，並於上市前將產地芒果直送大苑子總公司農檢室，不斷進行風味測試，直到找出最適合製作大苑子愛文芒果冰沙的芒果，好喝的愛文芒果冰沙、愛文翡翠才得以正式推出！

有專車有集貨場！芒果產地直送並且農檢合格

當然，為了能讓顧客新鮮芒果吃得安心，大苑子直接在屏東當地成立集貨場，將農民現採的芒果，進行挑揀分級，直上大苑子產地專車，不分日夜，從屏東將芒果送往各地倉儲，進行檢驗後再送至門市！達成今日採、明日用的超級任務！

好吃的愛文芒果得來不易，彌足珍貴！卻也是大苑子一直以來希望帶給顧客的！我們重視農藥用藥安全，每批採收的芒果，皆進行綠盾農藥檢驗，做好農藥殘留總量的把關，並且定期自主SGS送驗，就是要讓大朋友、小朋友，芒果吃得安心，也喝得安心。芒果的絕對美味，需要許多人的努力！今年夏天，邀請您一起來大苑子摘芒果，感受新鮮芒果帶來的濃郁滋味，品嘗大苑子為您堅持嚴選的夏日芒果滋味！