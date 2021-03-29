（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增1例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案1024)，為本國籍30多歲男性，去(2020)年12月中旬至菲律賓工作，今(2021)年3月12日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，於居家檢疫時確診。
指揮中心表示，個案居家檢疫期間，於3月25日出現嗅味覺異常情形，3月26日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值26.6，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。個案發病前2日為居家檢疫期，未與他人接觸，就醫及採檢時接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。
指揮中心統計，截至目前國內累計1,023例確診，分別為907例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、979人解除隔離、34人住院隔離中。
【新冠肺炎】台灣29日增一境外 台籍男自菲律賓返台後確診
（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增1例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案1024)，為本國籍30多歲男性，去(2020)年12月中旬至菲律賓工作，今(2021)年3月12日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，於居家檢疫時確診。