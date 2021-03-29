台灣癌症病人自殺率全球第一！ 罹癌醫師一度想輕生 靠「心腫」走過艱辛抗癌路

義大醫院放射腫瘤科李周憲醫師，大3時罹患急性骨髓白血病，治療過程中曾一度想輕生，所幸靠著家人陪伴及心理諮商，成功抗癌。 義大醫院放射腫瘤科李周憲醫師，大3時罹患急性骨髓白血病，治療過程中曾一度想輕生，所幸靠著家人陪伴及心理諮商，成功抗癌。 (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞／醫藥組 採訪報導）隨著醫療技術進步，癌症治療不僅著重於抗癌，更關注心理照顧層面。財團法人亞太心理腫瘤學交流基會日前舉辦記者會，今年度以「傾聽癌心」為主題，推廣心理腫瘤臨床服務與大眾知能，並帶來首次亮相的吉祥物「阿咘師」，呼籲有任何需求的癌友或家屬，都可以找「阿咘師」幫忙一同對抗癌症。

年近40歲的李周憲，是義大醫院放射腫瘤科醫師，大3時罹患急性骨髓白血病，治療過程中醫院5度發出病危通知，也曾因移植過程出現排斥反應太痛苦，一度想輕生，所幸靠著家人陪伴及心理諮商，成功度過了艱辛的抗癌之路。如今，他以過來人的身分，期望成為癌友的心理支持，更鼓勵癌友主動利用心理腫瘤相關的資源。

癌症醫學的進步，癌症的5年存活率超過50%，但抗癌是一條漫長的路。根據全球資料顯示，將近一半罹癌患者有心理情緒的困擾，其中台灣癌症病人的自殺死亡率，更是世界第一。而「心理腫瘤學」的目的便是針對癌友、家屬、照顧者、醫療團隊在不同時期和身、心、靈層面給予支持與治療。

台北馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱指出，20多年前，癌友的心理層面治療，都是在癌末的安寧病房，但抗癌這條路，除了既有的治療外，更重要的是從一開始就要調整病人的心態，抱著治癒的希望，並對未來人生有期待，讓病友們在抗癌的路上不孤獨。

亞太心理腫瘤學交流基金會亦宣布推出「阿咘師」心理腫瘤諮詢服務，癌友和家屬可以在YouTube上觀賞「阿咘師」相關衛教影片外，有任何問題也都可以寫信給「阿咘師」，將有專業團隊提供最適當的協助。

亞太心理腫瘤學交流基金會執行長林芝存表示，接下來將在基金會網站上製作心腫地圖，方便癌友線上就可查詢到離家最近設有癌症心理服務的醫療機構。