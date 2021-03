抗議楊潔篪吃台灣豆腐 獨派團體引「雍正說」打臉一中言論

(台灣英文新聞 /張雅鈞 台北採訪報導)亞太自由婦女協會、福和會與台灣北社等團體今(29)日共同召開「正告中國:台灣不是中國一部分!」記者會,抗議中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在阿拉斯加會談上的一中言論,並旁徵博引史實如雍正皇帝之言:「台灣地方自古不屬中國」,主張台灣是一個主權國家。

中國近日動作不斷,2月起實施「海警法」,印太形勢持續緊繃。美國國防部於本月15日發布的新聞中,明確指出「台灣從來都不是中國的一部分(Taiwan was never part of China)」,隨後(19日)楊潔箎於阿拉斯加會談上宣稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」並警告美國不要「干涉內政」。

前無所任大使、亞太自由婦女協會理事長楊黃美幸表示,這是謊言重複多次成真理的把戲。她提到,中國一直以史學角度主張台灣為中國的一部分,然而雍正皇帝就曾說過:「台灣地方自古不屬中國」,清史學家趙翼也說:「台灣自古不隸中國」。台灣隸屬中國的時期,也只有中國最後一個朝代,且是被異族統治的清朝。試問,何時台灣自古屬於中國?

她亦指出,一國兩制的基石《中英聯合聲明》在香港回歸後僅二十年,就被中國宣稱為「歷史文件」而不具現實意義。這樣不守信用、不守國際經貿經貿原則的中國,意圖在國際間打壓台灣,只能在台灣民眾身上與國際間收到反效果。

福和會理事長林逸民表示,楊潔篪在會談上的聲稱是無稽之談。他提出明朝時期史料予以佐證,並直言「中華民國」在中國的歷史早就亡了,台灣仍然使用是在滿足「中國來台人士的需求」。他更佐以菲律賓國父黎剎反抗西班牙殖民統治以及新加坡李光耀建國事蹟,來期許台灣人民。他呼籲台灣人民不能一代又一代被外國殖民者統治,只要人民有自覺,台灣就有希望。

台灣北社社長李川信指出「中國自成立起沒有一分一秒統治台灣」,中國不斷宣稱台灣是其神聖不可輕犯的一部分,是一種「心虛」的表現。在二戰失利後,日本於1951年9月8日簽訂的舊金山和約中,沒有明確指出台灣歸屬問題,聯合國2758號決議文僅聚焦中國代表權,亦無關台灣。中國如此作為,禁不起國際法及歷史事實的檢驗。

台灣教授協會會長許文堂直指,1949年10月1日中共建政以前,台灣已經不是中國的一部分。中共建政以後,台灣也從來不是中國的一部分。 自舊金山和約以降,從未有一個條約改變這個事實。他進一步提到,美中雙方的「一中原則」截然不同。2020年11月12日美國國務卿蓬佩奧接受電台The Hugh Hewitt Show訪問時,稱「台灣不曾是中國的一部份」(Taiwan has not been a part of China),當時他還特別提醒「務必使用正確用語」,美國對台地位的態度始終保持一致。 許文堂詰問,「如果台灣是中國的一部分,台灣可以自1996年以來每4年選一次總統嗎?台灣能歷經7次修改憲法嗎?」對照中國的獨裁極權,台灣的主體性不證自明。

台大研協會長吳依潔認為,防疫上的出色成就使台灣享譽國際,許多國家願意主動合作,國際地位有所提升。然而美中角力升級,美國印太司令部司令戴維森(Philip Davidson)示警,中國有在未來6年內侵台的可能,吳提醒政府須有所準備,並呼籲將更多資金挹注於疫苗研發及第三期臨床實驗,增強軟實力,爭取國際認可,才能頂住中國一中聲明,站得住腳。

台灣青年民準協會理事長張育萌表示,自2018年中美貿易戰開打以來,習近平面臨巨大壓力,適逢今年為中共成立100週年,更需拿出成績。他亦提及所謂「中國人不打中國」的口號與事實不符,六四天安門事件打壓熱血青年以及香港的雨傘運動可見一斑。他提出,近年國人認同自身為台灣人的比例增加,台灣20-29歲的青年人,有八成以上認同自己是台灣人,而「習近平對此感到畏懼害怕」。他強調,台灣青年對國家主權與得來不易的自由民主絕對寸步不讓。